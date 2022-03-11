電話騙案｜操普通話騙徒冒認內地援港醫生　欲套取市民資料及地址

騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。

收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。



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疑早前洩露身份證號碼 騙徒能完整讀出

陳小姐周三（9日）下午4時多收到一則詐騙來電，該號碼為香港電話號碼，男騙徒操流利的普通話，自稱「陳杰」，為廣東省人民醫院的醫生，是來港支援香港衞生防護中心人員。

他稱根據安心出行的紀錄，陳小姐在上周一（1日）曾到訪旺角道330號，有染疫的可能，並詢問她知否地點最近的檢疫中心位置。陳小姐稱不知道後，他便核對陳小姐的個人資料，並準確說出她的姓名、電話及身份證號碼，並要求陳小姐提供其私人住址，以助尋找最近的檢疫中心。但陳小姐對此事抱有質疑，稱她從未出現於旺角道，故拒絕透露住址並掛線。

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欲套取地址 未有受騙

但陳小姐仍抹一把冷汗，因她知悉其個人身份證及姓名等資料，幸她的行蹤未曾出現於旺角，以及該人操普通話，故擔憂有市民或會因此受騙。

記者曾致電該詐騙電話號碼，雖有接通電話，但只傳來「嘟嘟聲」，無人回應。

▼劉國勳識破假冒「中聯辦」人員的Whatsapp詐騙對話紀錄▼



劉國勳受「中聯辦」騙徒電話 50萬元做常委

立法會議員劉國勳同日晚上收到假冒「中聯辦」人員的詐騙，聲稱支付50萬元就可以做常委。

劉國勳表示，疫情資訊太多，以及政府資訊混亂欠清晰，令騙徒有機可乘，利用漏洞「釣魚」。他指如騙徒能掌握市民的個人資訊及恰巧說中其行蹤，會令不少市民信以為真，籲市民提高警惕及求證事件，尤其牽涉到索取金錢及個人住宅等敏感資料，市民便要小心提防。

警方回覆指，以新冠肺炎作行騙藉口的「假冒官員」電話騙案，去年共有51宗，損失金額達2,185萬元；今年首兩個月則有8宗，損失金額達369萬元。