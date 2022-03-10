騙徒自稱中聯辦：50萬元換常委職銜　劉國勳識破報警︱附通訊對話

網上騙案頻生，政界人士也成為目標。民建聯立法會議員劉國勳表示，他昨晚（9日）遇到自稱是中聯辦傳話人的WhatsApp騙案，問他有否興趣出任「常委」，又要求他交付50萬元服務費，他今日已經報警。



騙徒冒霍啟剛致電：「不要得罪他」

劉國勳指昨晚11時許，收到一個不明電話號碼傳來的WhatsApp訊息，表明是找「劉先生」，自稱是「中聯辦王秘書長的傳話人」，並主動指「放心，不是電話騙案」。

對方著劉國勳今日到中聯辧找王先生，又問到劉國勳對「常委」一位有沒有興趣，更指：「事成的話肯定得到你所得的。」對方又稱曾與立法會議員霍啟剛會面，獲得一筆80萬元的服務費，並轉發一張網上銀行轉帳收據，收款方「Fok Kxx Kxxx Kenxxx」。對方隨後要求劉國勳議員轉帳50萬元到一個醫生的戶口作為服務費。

短訊來往期間，劉國勳更兩次收到一個海外來電，假扮霍啟剛叫他「毋須懷疑」及「不要得罪他」。劉國勳其後停止與對方通訊，亦沒有轉帳款項，並於今日報警，提交所有訊息及通話紀錄，希望早日將騙徒繩之於法。

訊息展示「霍啟剛」轉賬紀錄

劉國勳表示，「中聯辦」索款已知道是騙案，同一時間已與霍啟剛聯絡，確認他沒有轉帳所謂的「服務費」。他呼籲市民，如接獲可疑短訊，尤其涉及轉帳要求，應提高警覺，查證真偽，如有懷疑，應到警署報案或致電警方防騙熱線。

霍啟剛指，近日有騙徒聲稱他會參與合作項目，並偽造銀行轉賬證明，招搖撞騙，企圖騙取其他人參與合作。他說騙徒手法層出不窮，市民如遇不明來電及短訊，應該主動查證及從多方面核實對方身份和內容真確性，切勿向陌生人透露個人資料。