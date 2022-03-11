香港單日死亡人數佔人口比全球最高　拋離美英高峰期　兩周升六倍

本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。

確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。



伊利沙伯醫院殮房曾爆滿，死者遺體要堆放在殮房雪櫃外。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

累計每百萬人口死亡人數 排全球132

本港第五波疫情下，不少長者確診離世，根據衞生防護中心表示，截至周四（10日）本港新冠肺炎累計死亡個案達1,350宗，死亡率為0.49％。

以每百萬人口計算，本港累計每百萬人有378人因新冠肺炎離世，在全球排第132名，不單比台灣及中國內地的36及3人高，更稍稍高於全球第二多確診個案的印度。

單日每百萬人口死亡人數 全球最高

以單日新增每百萬人口的死亡數字而言，本港更在3月開始，成為全球最高。以周三（9日）而言，在百萬名人口中本港有38.5人死亡，拋離全球第二的多米尼加。本港數字更比美國及英國去年1月底高峰時的死亡人數多，當時兩國分別錄得13.3人及26.7人，已為有紀錄最高，而最新亦回落至5.9人及1.8人。

在亞洲區方面，周三以新加坡數字較高，每百萬人口中有4.77人死亡，而韓國及日本分別有4人及1.7人，內地及台灣則沒有人離世。

確診總數美國最多 香港已超越中國內地

確診數字方面，本港以累計55.1萬宗排第79位，低於新加坡的88.5萬宗、泰國的308萬宗，以及日本的548萬宗；不過高過中國內地的11.2萬宗及台灣的2萬宗。

而全球累計最多確診個案的最為美國，達7,919萬宗，其次為印度。

每百萬人口確診數 香港低於新加坡及韓國

然而以每百萬人口計算，本港有7.2萬宗確診個案，仍低過新加坡及韓國，不過高於泰國及日本的4.4萬宗。而全球每百萬人口最多確診個案的國家為法羅群島（Faeroe Islands ），達70.6萬宗。

本港死亡率與日本相若

截至3月9日，香港累計2,869人死亡，死亡率為0.52%。而3月10日當局公布死亡率為0.49%，遠高於新加坡、韓國，與日本相若，比美國、英國低。

而中國內地，以及最先爆發疫症的湖北省及武漢市，死亡率較高，但死亡主要集中在疫情初期，之後內地控制疫情，病毒亦變種，加上有疫苗面世，令死亡率變低。

▼各地區單日新增確診個案▼



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▼各地區單日死亡個案▼



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梁子超：香港院舍爆發處理失當

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港死亡人數比例全球最高主要因長者疫苗接種率低，以及處理院舍爆發失當。他解釋，相比起其他發展國家的安老院新冠疫苗接種率達90％，本港安老院及長者接種率是極低。他稱，政府未有澄清疫苗接種計劃開始時出現的個別異常個案，「仲叫佢哋睇醫生，令到有強烈疫苗遲疑」。

他又表示，目前離世人士中有一半以上是來自院舍，認為是因爆發時院舍設施不能處理，然而醫院沒有足夠床位，受感染長者又要返回院舍，令院舍持續爆發，最後更多長者要前往急症室求診，「造成惡性循環」。他批評情況是初期處理疫情時的重大失誤，強調要盡量將確診及未受感染的長者分開。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

梁子超建議，現時要盡快將確診長者送往隔離治療，或將未染疫的長者「逆向隔離」，「仲有70%院舍長者未感染，如果及早處理，死亡人數會隨時間回落」。他又指，政府可引入成效較好的口服藥，在早階段用作治療適合的高危長者，相信可進一步減低死亡數字。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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死亡率同確診數字不會同步，惡化一至兩周，頂峰後一至兩周先會摸頂