理髮店重開　業界：消息突然　近兩成髮型師轉行難即時重操故業

政府周二（8日）突然宣布，理髮店及髮型屋昨日（10日）起可重開，但必須使用「疫苗通行證」。香港美髮美容業商會會長江樹林今日（11日）在電台節目表示，政府在宣布復業前毫無跡象，令業界要倉促開業，惟有近兩成髮型師短暫轉行，未能即時重操故業，亦有部分理髮店未能及時準備好手機等執行疫苗通行證而未能開業。

他又指，昨日理髮店人流不算很多，認為市民在過去兩年疫情下已與理髮店產生默契，會先行預約，以免店內人流聚集，他又指擔心全民強檢下，理髮店要再停業，促請政府早日公布相關安排，釋除市民和業界疑慮。



▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



江樹林早上在港台節目《千禧年代》表示，政府在宣布理髮店可重開前，業界完全無消息，「一啲跡象都冇，大家都覺得喺咁嘅情況底下，有咩可能開得工」，業界起初感疑惑，「訊息傳嚟傳去」，形容消息確認後大家都很雀躍。

他續指，業界要倉促準備復業，包括要準備手機或相關裝置掃瞄顧客的針卡，「其實係急㗎」，他又指，業界原以為最基本要停業到4月20日，約20%從業員已短暫轉行，未能即時重操故業，亦有部分從業員有家人染疫而暫未能工作，「即使開得返，都未必可以全部人喺店內。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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對於重開後的人流聚集問題，江樹林表示，基本上需要理髮的客人都會想光顧理髮店，「又奇怪喎，尋日又唔係爆到好犀利喎」，形容髮型師僅「密密手」，認為過去兩年疫情下，顧客已與髮型師有默契，會先預約才到店舖剪髮，以致不會有人流聚集，而速剪店的顧客則會在門外排隊，不會有大批人流走入店內。

他續指，相信全港4000多間理髮店都會申請防疫基金的1.5萬元資助，慨嘆停業一個月以來，業界「手停口停」，因此相信全數理髮店都會提出申請以應付燃眉之急。他又擔心政府將實施全民強制檢測和禁足令，「（髮型師）唔會話冇工開有好多積蓄支援」，惟當局遲遲未有確實消息釋除市民疑慮，「希望政府快啲決定到，大家有個準備啦。」