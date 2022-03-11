1.2萬人要求入隔離設施　2600人已入住　鄧炳強：拒隔離將被檢控

第五波疫情仍然嚴峻，政府設立多個社區隔離設施安排染疫人士入住。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，消防處周日（6日）起推出讓確診者提出要求隔離的熱線，截止昨日（10日）共接獲2.4萬個訊息，當中一半為有效申請，現時已有近2,600獲安排入住隔離設施，雖然只佔整體要求21.7%，但他認為仍未獲安排的人僅屬少數。

他又指，當局已組織專隊，上門探訪79名拒入隔離設施的確診者，當中只有1人仍堅拒入住，當局正在檢視證據，或會提出檢控。



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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鄧炳強早上在港台節目《千禧年代》表示，消防處周日推出讓確診者要求隔離的電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，截止昨日（10日），當局共接獲2.4萬個訊息，當中約一半屬資料不全或查詢其他事情，餘下的1.2萬人中，已有近2,600人獲安排入住，大部分會在即日或24小時內獲送入隔離設施，認為仍未獲安排的人僅屬少數，「大體上我哋都能夠做到到好快處理咗，譬如尋日嘅個案，我哋都已經清理曬，係需要入去隔離設施嘅都已經入曬。」

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



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他又特別提到部分要求入住隔離設施的人為高齡長者，欠缺自理能力，亦有部分人要求入住指定隔離設施，惟他強調入住相關設施要有一定自理能力，坦言理解部分隔離設施較好，部分就較為基本，但市民不應因而選擇想入住的設施，形容隔離是防疫責任。

他又指，「反建議要求唔入（隔離設施）係非常困難，好難確認係咪適合唔入，想入就會易啲」，明言將會向拒絕進入隔離設施的確診者採取法律行動，當局昨日已組成專隊，上門探訪拒入隔離設施的染疫人士，當中有78人已入住隔離設施，餘下1人仍堅拒入住，當局正在檢視證據，或會檢控。

鄧炳強坦言，每日數萬人確診，隔離設施供不應求，會按設施入住率和患者家居情況作風險評估。而除了確診者透過熱線向消防處通報外，部分個案亦會衞生署或圍封強制檢測行動中轉介。

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