疫下悲歌｜護士劉凱文剖白急症室淪陷實況　染疫後盼盡快回前線

第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。



急症室護士劉凱文指，急症室淪陷的情況至今未有改善，前線醫護做到崩潰，他亦感染新冠病毒。 （劉凱文提供）

無負壓病房被迫收新冠長者 同事陸續感染

劉凱文工作的公立醫院規模較細、人手相對較一些大醫院少，第五波疫情下，有鄰近醫院的安老院舍爆疫，令醫院承受極大壓力。

他提到，有位院友因為氣促，上月不時進出醫院，某次入院篩查發現他染疫，但當時其他醫院床位緊張，連等候入住隔離設施的病人都逾百，醫院只好收病人入院。

但劉坦言，醫院內無負壓病房，接收該院友入院有機會導致院內感染，他亦留意到，此後院內同事陸續受到感染。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



+ 6

疫情初期急症室少濫用 促市民衝醫院招致淪陷

除了要在無合適設施的病房照顧染疫的病人，很多快測陽性的市民衝來急症室求醫，亦令醫院受壓。

劉續說，在疫情之初，急症室很少濫用情況，但醫管局在2月初的疫情記者會上，曾着快測陽性的市民以點對點交通到急症室覆檢。

畀咗個好錯誤嘅訊息全香港人，呢句說話一講咗之後就一發不可收拾，加速所有急症室淪陷，現在全部淪陷晒。 急症室護士劉凱文

明愛醫院急症室外，十多名長者躺在帳篷外的病床上，部份人獲發棉被保暖，亦有人需蓋上保暖鋁紙。（余俊亮攝）

放滿「生人」「死人」 愧疚奉獻所有仍難照顧

劉凱文不時跟各間醫院的前線同事聯繫、了解他們的工作情況，「佢哋經歷嘅同我都一樣，不過佢哋個scale（規模）大我好多。」他形容，急症室內能夠放人的地方都放滿人，不論是生人還是死人。

在急救房，我們在病床幫病人做心肺復甦，可能有幾個遺體伴着你在你旁邊。 急症室護士劉凱文

▼劉凱文染疫情況▼



不少病人等候期間死亡

如同各大傳媒拍到的畫面，不少公立醫院急症室內外都是人，當急症室有確診患者，就難以做到感染控制，「床貼床、握到手，周圍都係人。」加上病房無位，不少病人一直滯留急症室，而在等候上病房期間離世的病人更是多不勝數。

急症室病人到處都是，院內有、院外有，帳幕有、街頭巷尾又有，做不來是一定的。病人等候上病房期間死的多不勝數，不同醫院、聯網、大小規模醫院都有。 急症室護士劉凱文

▼公立醫院爆滿▼



好令人心酸，做到崩潰，你明唔明白？就算返工唔飲水、唔食飯、唔去廁所，奉獻晒你所有嘅時間出嚟，都無辦法照顧到個啲病人。 急症室護士劉凱文

「好惡做 只能盡做」

劉凱文坦言，他跟很多前線醫護一樣覺得灰心，但他仍然說，「希望用我嘅專業知識，或者我嘅身體，或者僅餘嘅力量，喺呢個咁頻繁、咁密集、咁危難嘅期間幫到手。」他亦希望政策可以配合，譬如用緊急訊息系統，著快測陽性或輕症市民不要再前往急症室、或擴大高危津貼對象範圍，「等佢哋（其他前線醫護）唔使咁辛苦，或者有多啲補償。」

劉凱文任職公立醫院護士十年，一直堅持「盡做」。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

染疫請病假 盼盡快回前線

劉凱文原定今個星期調去香港感染控制中心，但是因為染疫，只能待病好再去。他說，知道香港感染控制中心人手少，有可能兩位護士、加一兩位支援人員，要照顧六七十個長者，當中為數不少要高度照顧及護理，「我都知係好惡做。我只能夠講，盡做。」

劉凱文任職公立醫院護士十年，一直堅持「盡做」。（資料圖片 / 李孫彤攝）

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼

