新冠指定醫院｜周五新增馮堯敬醫院　伊院1/4其他病人已轉院

醫院管理局周四（10日）公布，已轉作指定醫院的伊利沙伯醫院昨已處理了超過四分之一需要出院或安排轉院的病人，餘下病人會於未來數天陸續獲安排轉院或出院；另院方已向兩間私家醫院轉介約60名病人，獲初步確認會接收約20人，院方冀私院能盡力接收院內的非新冠患者。

此外，再多一間醫院將轉為定點救治醫院。港島西醫院聯網的東華三院馮堯敬醫院周五（11日）凌晨零時起，將集中全院約260張病床接收新冠病人，該院留醫的病人已陸續轉往鄰近的大口環根德公爵夫人兒童醫院及麥理浩復康院；院內的老人科日間醫院服務則會暫停。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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醫管局提醒市民，伊利沙伯醫院急症室暫時只會接收有性命危險及孕婦的救護車個案，呼籲其他病人切勿前往，以免加重該院前線醫護人員的壓力及影響轉移病人的安排。如有醫療需要，市民可改到其他醫院急症室求醫，輕症新冠病人亦可預約前往全港17間指定診所求診。

另外，醫管局公布，港島西醫院聯網的東華三院馮堯敬醫院將轉為定點救治醫院，明日起將集中全院約260張病床接收新冠病人，以集中人手及資源照顧病人，應對嚴峻疫情。

港島西醫院聯網的東華三院馮堯敬醫院明（11日）起，將集中全院約260張病床接收新冠病人。（資料圖片）

東華三院馮堯敬醫院醫院行政總監陳金海表示，院方已經加強臨床及非臨床的服務支援，包括延長入院登記處的運作時間、加強運送化驗樣本的安排及各項必要物資供應等。醫院亦會與聯網內的不同團隊保持合作，強化聯網服務支援。

院方已根據感染控制指引，規劃新冠病人進出醫院的指定路線，亦已加強醫院通風設施，並為員工提供合適的個人防護裝備和感染控制訓練。現時該院的個人防護裝備庫存充足，院方會致力保障病人、員工及社區居民健康。

醫管局向受影響病人致歉，希望病人和公眾體諒，並感謝市民配合有關安排。局方會密切留意當區的醫療服務需求和醫院運作情況，為區內居民提供合適的醫療支援。