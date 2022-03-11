封區｜七圍封廈解封共887宗初陽　順天邨天樂樓、天暉樓14.4%染疫

本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（10日）因有大廈污水樣本呈陽性，圍封涉及6個屋邨及屋苑，共7幢大廈，包括牛池灣怡發花園、黃大仙富山邨富仁樓、觀塘順天邨天樂樓和天暉樓、何文田愛民邨德民樓、青衣長亨邨亨翠樓、屯門友愛邨愛曦樓7幢大廈封區行動已完成，並已於今天解封，合計發現887宗初步陽性個案。



其中近日爆疫的觀塘順天邨，昨圍封的天樂樓和天暉樓今午12時已解封，約1,540人接受檢測，發現222宗初步陽性和26宗檢測結果不確定，初陽比率達14.4%。順天邨共有11幢大廈，該邨6幢曾圍封強檢大廈中，已合共揪出1,293宗初陽個案。

至於屯門友愛邨愛曦樓，約1,640人士接受檢測，發現206宗初步陽性，初陽比率為12.6%。



牛池灣怡發花園5宗初步陽性

牛池灣怡發花園昨晚7時起圍封，至政府今早約9時完成強制檢測行動，約有170人接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，並已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府亦派員到訪80戶，當中9戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

牛池灣怡發花園於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

友愛邨愛曦樓揪206宗初陽 約12.6%受檢居民染疫

屯門友愛邨愛曦樓昨午2時起圍封，於今午約12時解封。該大廈1,640名受檢居民中，發現206宗初步陽性，初陽比率約12.6%。衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪大廈約780戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

友愛邨愛曦樓圍封範圍（政府新聞處）

順天邨再增222宗初陽 天樂樓、天暉樓居民染疫比率約14.4%

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓昨午5時圍封至今午12時解封，約1540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現222宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，比例為14.4%。當局曾到訪約730戶，當中40戶在過程中無人應門，政府會採取措施跟進。

順天邨共有11幢樓，近日天璣樓、天榮樓、天瑤樓及天權樓已相繼遭圍封強檢，合共找出1,071宗初陽個案。其中天瑤樓共發現315宗初步陽性個案，比率達30.8%創圍封強檢大廈以來的新高。連同最新完成封區的天樂樓和天暉樓，該邨6幢曾圍封強檢大廈，已合共揪出1,293宗初陽個案。

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

長亨邨亨翠樓檢測初陽比率4.5%

青衣長亨邨亨翠樓亦於今午12時30分解封，大廈約1310名居民接受檢測，當中發現59宗初步陽性檢測個案，該大廈的初步陽性比率為4.5%。

青衣長亨邨亨翠樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

愛民邨德民樓、富山邨富仁樓檢測初陽比率同約16%

何文田愛民邨德民樓則於今午1時解封，約1300名居民接受檢測，當中共發現209宗初步陽性和54宗檢測結果不確定個案，該大廈的初步陽性比率為16%。

至於黃大仙富山邨富仁樓於今早11時已解封，當中約1,140居民已接受檢測，共發現186宗初步陽性，大廈的初步陽性比率為16.3%。

何文田愛民邨德民樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）