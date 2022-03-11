死亡人數倍增　殯儀業︰負荷到頂　殮房未配合　先人無法好好上路

第五波疫情嚴峻，死亡數字持續高企，不少遺體未能及時火化，增加殮房壓力。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（11日）在電節目表示，近日本港整體死亡人數已翻倍，殯儀業界的負荷已到頂，惟政府僅加開使用火化爐時段，並未有在其他環節上配合，包括拒絕業界在殮房為先人裝身，發放死亡文件亦有延誤。

他促請政府正視問題，配合業界盡早處理好整個程序，「唔好再左射波右射波，射嚟射去都係解決唔到問題。」



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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郭凱邦今早在港台節目《千禧年代》表示，本港過去平均每日有100至130人死亡，近期每日染疫離世的人已再多100多人，整體死亡數字已較往日翻倍，形容殯儀業界「負荷差不多到頂點」，殯儀館的預約亦已到下個月，難以即時消化大量需求。

郭表示，他昨日聯同業界，與食環署、衞生署、醫管局、入境處開會，探討如何理順整個流程，業界亦反映了難處。他批評政府官僚，單純將火化爐使用時間增加至每日260至280節，但沒有在其他環節上配合，「剩係畀爐你，以為畀爐你就解決到之前嗰啲問題。」

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郭︰先人無法好好上路 家屬十分哀傷

郭續指，部份公立醫院在辦理死亡手續時有掣肘，雖然政府及相關指引，容許業界為仙人裝身，惟「實際上我哋去到突然間話唔得」。他形容先人無法好好上路，家屬十分哀傷，業界亦十分無助，「佢呢個位置如果係阻塞咗嘅話，其實係對成個喪事會延遲或者會滯留。」

另外，醫院、公眾殮房或衞生部門發出死亡文件亦有阻滯。郭直斥各部門不斷推卸責任，令業界十分遺憾，「完全配合唔到我哋，仲要返去開會了解吓。」他形容各部門在處理殯儀程序上環環相扣，促請當局盡快正視問題，「希望政府部門唔好再左射波右射波，射嚟射去都係解決唔到問題。」

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部份殯儀館向使用靈寢室的染疫亡者家庭 索最高5萬元消毒

對於有指，部份殯儀館接受於靈寢室展示染疫遺體，但部份殯儀館及後會索取2萬至5萬元消毒費。郭凱邦證實消息，形容這是附加費，因為每位員工要清潔、要穿上適當保護衣物、亦要提供適當地方為先人提供服務，事後亦要請消毒公司為整個地方消毒、清潔，每間公司收取的費用各有不同，「貴與唔與就見仁見智㗎啫，因為𠵱家係非常時期，佢可能殯儀館要設一個清潔消毒嘅指標，可能要高好多，所以個費用咪會貴啲。」