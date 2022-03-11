港大研究：倉鼠可成新冠病毒宿主　長期傳播或致新變種病毒再傳人

第五波疫情之下，本港同時受Omicron及Delta病毒夾擊，當時相信是Delta病毒宿主的寵物倉鼠，約2000隻被撲殺。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院與漁農自然護理署合作的一項最新研究，確認一些自然感染新冠病毒的進口寵物敘利亞倉鼠為當時的爆發源頭。受感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人，導致病毒在人類之間持續傳播，研究亦反映倉鼠可以成為新冠病毒的另一宿主，相關結果已於醫學期刊《刺針》發表。

研究顯示如新冠病毒在倉鼠間長期傳播，該病毒可能會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，例如其傳播力及引發疾病的能力會改變，以及減低疫苗的保護作用。人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠中得到一種新的變異新冠病毒，對現行的防疫措施造成影響。



過往的研究已證明新冠病毒能夠感染人類以外的不同物種，已知病毒能從人類傳播到其他哺乳動物身上，包括寵物。然而，除養殖水貂外，之前並沒證據能證明這些受感染的動物可以感染人類，並導致人與人之間持續傳播。一項由港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授領導，並由譚華正基金教授（醫療科學）兼病毒學講座教授裴偉士教授和嚴慧玲副教授共同參與的研究顯示，寵物敘利亞倉鼠可自然感染新冠病毒，進而造成人類感染。

研究發現Delta新冠病毒變異株（AY.127）在今年1月，隨進口的寵物敘利亞倉鼠進入本港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過五成倉鼠被新冠病毒感染。研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。

結果顯示這些倉鼠群可能在事發前大約三個月感染了Delta病毒，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta新冠病毒變異株在本港市民之間傳播。

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潘烈文表示，寵物敘利亞倉鼠可以成為新冠病毒的另一個宿主。如新冠病毒在倉鼠間長期傳播，該病毒可能會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，例如其傳播力及引發疾病的能力會改變，以及減低疫苗的保護作用。人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠中得到一種新的變異新冠病毒，對現行的防疫措施造成影響。

裴偉士指出，受感染的倉鼠可能在新冠病毒的跨國界傳播中有一定角色。嚴慧玲則指，這是首次有報告顯示寵物敘利亞倉鼠可以自然感染新冠病毒，並造成人類感染，建議需要對野生和馴養動物進行有系統的病毒監測。