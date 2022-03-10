增31402宗確診　歐家榮指疫情已見頂　多281人亡　死亡人數未回落

本港疫情持續嚴峻，衞生署今（10日）公布新增3.14萬宗確診個案，當中7012宗屬快速測試陽性個案，較昨日新增的5.8萬宗感染，有大幅回落跡象。第五波疫情至今則共錄得604780宗確診個案。過去一周最多感診者居住地區排名則依次為觀塘、元朗及沙田。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，似乎高峰已見頂，有回落跡象，呼籲市民勿鬆懈。

今日公布多281人死亡，包括過去24小時新增180人，以及呈報滯後數據的101宗個案。死亡人數未回落。



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疫情持續，昨單日錄得24390宗經核酸檢測呈陽性個案，當中10宗屬輸入個案，餘下均屬本地感染。歐家榮表示，經醫管局呈報共有2706宗，經衞生署呈報則共錄得2352宗，另私人化驗所呈報則有19332宗。

他又提到，對衞生署處理的2352宗個案作基因排序分析，結果顯示，沒有個案帶有L452R基因特變，最後一次是3月2日，即過去一周未有經篩查發現Delta感染個案；另有778宗對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株；1500多宗則尚待報告及病毒量並不足以分析。

至於網上呈報快測平台方面，過去24小時共增7012宗成功上報個案，當局已發出檢疫及隔離令。換而之，連同核酸陽性及成功上報的快速測試陽性個案計算，本港共新增31402宗個案。他總結指，由去年12月31日起計，第五波疫情至今共錄得604780宗確診個案。

被問到疫情是否已見頂，歐嘉榮指，根據過去一至兩周觀察，本月初屬個案高峰，大概位於3月2日至4日，雖然當時只計算核酸檢測個案，但每日均超過5萬宗；但上周六（5日）起核酸陽性個案回落至3萬多宗，過去4日亦徘佪在相關水平，介乎2.5萬至3萬宗，「似乎高峰已見頂，似乎冇進一步上升，同開始回落跡象」，他又提到，近日的快測檢測數據有助研判疫情。

他又指，昨日數字出現回落，對疫情是樂觀，並有機會開始向下，惟他提醒，「市民千萬不要鬆懈，用咗一、兩個月努力緊守措施，積極檢測、發現隔離，防止進一步在社區內傳播」，呼籲市民須配合政府及堅守防疫措施，令個案可逐漸減低。

過去一周確診者居住地區排名



．觀塘區，佔總體12.8%

．元朗區，佔總體9.6%

．沙田區，佔總體9%

歐家榮指，上述3區稍早一周同樣錄得最多個案，其餘多區亦有個案。

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時新增23間院舍，12間是安老院，其餘是11間殘疾院舍，涉144名員工或46名院友染疫，他又指第五波疫情共有722間安老院舍有人確診，涉約22070名院友及5888名員工。過去兩周則新增477間，佔全港整體54%。

至於殘疾院舍至今共有248間有個案或爆發，過去兩周新增183間，佔整體54%。第五波則合共5900院友及2200名職員感染，各佔總體人數的32.3%及21%。死亡院友共錄得最少1728宗，絕大部份屬於安老院舍長者院友。

死亡個案方面，第五波疫情至昨日止，共錄得2937宗死亡個案，較昨日增加281宗，死亡率為0.49%，年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲。5宗屬於10歲或以下兒童；136宗個案年齡則介乎18至59歲，佔整體死亡個案4.63%；年逾60歲或以上則有2791宗，佔所有死亡個案 95 %，當中有2031宗涉80歲以上長者，佔69%。

死亡個案疫苗接種分析：



．90.7% 死者未打齊針或完全未接種



．年逾80歲死亡長者，未完成接種死亡率達92.6%



．已打兩針死亡率為0.07%，未完成接種死亡率1.75%，

．年逾80歲死亡長者，已打兩針的個案，相比未完成接種的死亡率高8.2倍

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則公布，本港再多180名確診患者死亡，涉及123男及57女，年齡介乎47至112歲，167名是65歲以上長者，另有94人是院友。22人已打2針、36人則已接種一針，其餘122人均無接種疫苗。

6名較年輕死者詳情：



．47歲女士，本身有腫瘤擴散

．48歲男士，本身沒有長期病患，他3月6日自行快速檢測呈陽性，兩日後前往急症室求醫，期間出現肚痛，院方發現他有壞死性筋膜炎，已進行放膿手術，惟出現敗血病情況，不幸離世

．其餘包括49歲男士、54歲男士、57歲女士及59歲女士，均有長期病患，要洗腎或患有癌症

由於數據滯後，2 月28日至3月8日，101人於離世未公布，有57男44女，年齡介乎52至103歲。

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