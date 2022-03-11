伊院病房內驚現床上病人、地上屍袋　醫管局：相片是較早前已處理

第五波疫情嚴峻，公立醫院迫滿病情嚴重患者，亦缺乏處理死者遺體設施，以致出現有病人與遺體僅有「床上床下」之距離的震撼景況。今日(11日)有網民上載三張相片，見到有醫院病房內，放置了多個相信在內有遺體的屍袋，其中一些屍袋是放置在病床間之通道，而病床上則有長者病人在接受治療，其中一張相片的病床印有「QEH AED」字樣，相信是來自重災區伊利沙伯醫院。

《香港01》已就事件向醫管局查詢，正等候回覆。



Real Facts Media今午在Facebook發放訊息及三張照片，從照片看到，有多個相信擺放了遺體的屍袋，在病房內放滿一地，連病床與病床間的通道亦擺滿，僅留下狹窄通道，病床上則躺著病人，以相內「病床貼病床」的情況推斷，病房內的「加床」亦非常多，相片內亦未見有醫護人員出現。

帖文的內容則指，地點是QEH(伊利沙伯醫院)急症室急救房，日期大約是早幾天前，或者兩至三星期前，又指現時伊院已轉做定點醫院，已經有人清理。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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據悉，在伊利沙伯醫院日前的員工大會上，曾提及在急症室及臨時臨時病區，約有400名確診者滯留等待上病房，該院轉為定點醫院後，轉移非新冠病人後，計劃於明日可陸續安排這批病人上病房治療。

醫院管理局總行政經理何婉霞在今日(11)疫情記者會上表示，社交媒體上載擺放遺體的相片，已詢問了多醫院後，得悉相片是較早之前，好多已處理，過去幾星期新冠病人離世數目大幅增加，對公院殮房構成大壓力，部分醫院已安排在院內加臨時儲存空間，在病房離世有程序處理，會盡快送殮房，醫管局都理解部份未有及時處理遺體時令其他病人不安，處理未送殮房遺體本著尊重先人原則，公院正面對前所未有壓力有難處，已盡力處理，希望病人體諒，繼續與病人家屬及殯儀業界溝通，盡量在可行情況下 儘快領取遺體 。

她指，醫管局面對好大困難及壓力，醫護亦好大困難，對於引起病人不安表示「好對唔住」，又稱同事亦難受，希望大家體諒。