疫情．3.11｜單日確診降至3萬　勞福局長：有人仍拒住院親友打針

今日(11日)增18888宗核酸檢測陽性個案，快測呈報增10493宗，共增加29381宗確診。第五波共有3231宗死亡個案。



新冠病毒疫情在3月11日仍然嚴峻，有市民坐港鐵時，由頭包到腳。（廖雁雄攝）

【23:15】新冠疫情持續爆發，截至昨日第五波疫情有超過63.4萬宗確診個案，共有3,231宗死亡個案，當中大部份都是長者。

實政圓桌立法會議員田北辰，今日（11日）在立法會衞生事務委員會追問輝瑞口服藥的供港情況，他指3月份才收到約1萬個療程，不單止時間上大幅落後，數量亦遠遠不夠。他認為如果港府無法短時間內收到足夠藥物，就應該請求中央幫手加快入貨。

【22:58】國家主席習近平早前發出重要指示，明確香港抗疫工作中特區政府的主體責任。公務員事務局局長聶德權表示，今日（11日）下午與公務員團體舉行視像會議，希望透過工會呼籲所有公務員繼續與市民同行，盡最大的努力盡快遏制並穩控疫情。

【22:51】港府正與廣東省政府和深圳市人民政府全速推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁的安排。首次載貨試運於周五（11日）下午順利完成，四個裝載防疫抗疫物資的貨櫃，分別運抵位於葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭的臨時貨物接駁場。

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【22:27】 公務員事務局今日（11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內内，並重新感染的機會極低。即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘的病毒，但傳染性相當低，並稱當局此舉「整體而言可以接受」。但若員工出現病癥，又快測陽性，就可能要放病假觀察。

【22:17】房協宣布，繼早前預留一億元為轄下商戶推出租金減免安排後，再推出「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，為轄下屋邨居民及社會上有需要人士提供支援。

【22:13】衛生署在前日及昨日（9日及10日），於各染疫大廈進行圍封強檢行動其間，發現有3名檢測呈陽性的居民後，逐發出「隔離令」，惟經惟詳細解釋，3人仍然拒絕遵從指示前往「社區隔離設施」。經警方協助衞生局作出調查後，於今日（11日）已根據第599章《預防及控制疾病條例》的「妨礙公職人員」罪向法庭申請傳票，對3人作出檢控，又指會與衞生當局商討進一步行動。

【20:52】公共屋邨渠管疑屢成為新冠肺炎播毒原因，據了解，房委會將撥款6.19億元，推行排水管改善計劃，改善公屋天台排氣管及隔氣彎管，工程涉及45個屋邨、約242幢大廈，合共71,000 個單位，預計今年8月分階段落實改善工程，當局目標是在兩年半內完成。

【20:47】衞生防護中心日前推出呈報系統，供新冠病毒快速測試陽性市民申報。當局指，會以抽樣方式安排部分呈報個案進行核酸覆核測試。如果在系統呈報後被抽中覆核，安排是怎樣？有被抽中的確診者對《香港01》指，事前一至兩日收到當局電話，檢測當日承辦商的快遞員會穿著全套防護裝備到訪，派發檢測包。

確診者須填妥表格，並自行採集鼻腔樣本，過程與快速測試類似，不過採樣後要折斷棉棒及放入樣本瓶，再交予快遞員。當局指快遞員會留下採樣包後離開，隔20分鐘才折返取回樣本瓶，過程中不會接觸到確診者。不過有確診者指，當日快遞員是隔鐵閘交收採樣包，並一直在門外等待，「都好大壓力，又驚佢催，無仔細睇撩得啱唔啱」。

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【20:46】全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在北京以視頻會議方式主持召開支援香港抗疫工作第八次協調會。夏寶龍表示，中共總書記習近平和其他中央領導對香港疫情表達關心，是進一步做好支援香港抗疫工作是巨大的鼓勵和鞭策。

他表示，香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜。要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈。

【20:36】疫苗通行證於上月24日起開始實施，12歲或以上人士進入表列處所需要接種疫苗。警方至昨日（10日）共收到14個報告相關報告及進行巡查，其中上月25日於將軍澳商場向一名男子發出告票，為措施實行後至今被票控首例。

【20:29】第五波疫情對公營醫療機構造成巨大衝擊，伊利沙伯醫院自周三（9日）起轉為指定醫院。醫管局行政總裁高拔陞接受新華社訪問，表示伊利沙伯醫院位於香港正中心，能夠提供大量病床，因此轉為指定醫院是相當重要一步，希望達到集中患者、集中專家、集中資源及集中救治。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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【19:44】新冠病毒第五波疫情下每日新增數萬名病人，伊利沙伯醫院起由下周日（13日．後日）起轉作定點救治醫院，集中接收新冠病人。逸東酒店今日（11日）宣布，將由下周一（14日）起轉作指定酒店，並爲期3個月，接待伊院醫護人員入住。另外，酒店旗下的部份餐廳亦將於4月1日重開，届時所有醫護人員將享有餐飲優惠。

▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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【19:05】第五波疫情肆虐，Omicron病毒傳播力驚人。香港大學醫學院公共衞生學院一項最新研究發現，Omicron在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性，遠高於原始病毒株。原始株於不鏽鋼及聚丙烯表面於存放後第4天已失去傳播能力，但Omicron「生命力頑强」，就算在光滑表面上7天內仍具有一定傳染力。

（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（香港大學醫學院提供）

【18:39】政府設立大量檢疫設施供確診者的同住家人作隔離檢疫之用，但自從大爆疫後，政府推「居安抗疫」，密切接觸者及次密切接觸者改居家檢疫14日或4日。當局仍保留五間疫中心，根據衛生防護中心網站顯示截至今日（11日）中午12 時，僅有22人居住，涉及17個單位，佔815個單位的2%，即98%單位丟空。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午在疫情記者會上表示，現時涉及家居的密切接觸者會安排家居隔離，稍後或會考慮將檢疫中心轉隔離設施。

【18:11】香港考試及評核局早前公布加強中學文憑試試場的預防措施，考生每日前赴試場前，需自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。



考評局今日（11日）向全港中學校長發信，交代將於3月15日至25日期間，向學校發放快速抗原檢測包，校方可在四月初派發准考證時同時派發。有關信件指出，每名考生獲發的檢測包數目，應參考考生的考試日數而訂，並以一名應考4個核心科目及2科選修科，合共考6科的考生為例，有關考生應獲9套快測包，當中包括一套後備。

【16:55】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，在社交媒體上載擺放遺體的相片，詢問了多醫院後，得悉相片是較早之前，好多已處理，過去幾星期新冠病人離世數目大幅增加，對公院殮房構成大壓力，部分醫院已安排在院內加臨時儲存空間，在病房離世有程序處理，會盡快送殮房，醫管局都理解部份未有及時處理遺體時令其他病人不安，處理未送殮房遺體本著尊重先人原則，公院正面對前所未有壓力有難處，已盡力處理，希望病人體諒，繼續與病人家屬及殯儀業界溝通，盡量在可行情況下 儘快領取遺體 。醫管局面對好大困難及壓力，醫護亦好大困難，對於引起病人不安表示「好對唔住」，又稱同事亦難受，希望大家體諒。

【16:53】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日疫情有少少跡象受控，沒有爆發性上升，好難單一日數字睇未來趨勢，要睇一星期。過去一周無爆發上升趨勢，似乎平穩了，再無大幅上升。但現時個案每星期徘徊3至5萬，較2月至3月初兩三日倍數平穩，但未睇到有開始下降趨勢。雖較3月初回落，但仍嚴峻，社區好多傳播鏈，封區確診率達20%，有好多熱點有傳播，市民要謹慎，稍放鬆或逆轉、反彈。

【16:45】截至今日零時零分，過去24小時有196名對新冠病毒呈陽性的病人離世，當中有113人來自院舍，有148 人無任何打針紀錄，另有34 人打一針，12人打兩針。打三針有2人，此外，有185人是65歲以上長者。

較年輕的離世病人，包括一名24歲男病人，本身有先天性遺傳綜合症，住院舍，嘔了一次後抽筋，急症做檢測陽性，情況轉差，3月10日離世。

【16:41】昨增13間院舍出現個案或爆發情況，當中9間安老院，4間殘疾院舍，合共涉 295 宗個案，包括涉 262名院友及33名員工。累計第五波有731間安老院舍出現個案或爆發，過去兩周間，佔全港所有安老院舍91%。

【16:38】今日(11日)增18888宗核酸檢測陽性個案，快測呈報增10493宗，共增加29381宗確診。第五波共有3231宗死亡個案。昨日增196名病人死亡。

【16:24】第五波疫情嚴峻，公立醫院迫滿病情嚴重患者，亦缺乏處理死者遺體設施，以致出現有病人與遺體僅有「床上床下」之距離的震撼景況。今日(11日)有網民上載三張相片，見到有醫院病房內，放置了多個相信在內有遺體的屍袋，其中一些屍袋是放置在病床間之通道，而病床上則有長者病人在接受治療，其中一張相片的病床印有「QEH AED」字樣，相信是來自重災區伊利沙伯醫院。

【16:14】港府今午（12日）公布觀塘區、荃灣區、元朗區、大埔區、北區及油尖旺區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在。



涉事地區包括觀塘油塘邨及油麗邨、馬灣珀麗灣、天水圍天瑞邨及大埔頌雅苑等13個屋邨或屋苑。當區的民政事務處將會由明天（12日）起陸續向約11萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。

【16:02】疫情嚴峻至今約3,000人病歿，經民聯立法會議員梁美芬有親友確診後在家隔離，最終離世。近日她再向傳媒透露，該親友是其63歲兄長，她說兄長沒有長期病患，2月接種了第一針疫苗，起初只是輕症，因此跟隨當局指引在家隔離，惟後來病情突然惡化，送院不治。

【15:51】本港新冠疫情持續蔓延，確診數字仍在高位徘徊。今日（11日）再有大廈，因污水樣本呈陽本須圍封強檢。港府宣布，青衣長亨邨亨麗樓自下午3時起圍封檢測，目標在明日下午約1時完成；深水埗幸福邨福月樓自下午3時起圍封檢測，目標在明日下午約1點半完成行動。



另外，今日涉及圍封強檢的樓宇，亦包括何文田愛民邨敦民樓、屯門友愛邨愛智樓、觀塘安達邨俊達樓及黃大仙東頭邨安東樓。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【14:05】本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（10日）因有大廈污水樣本呈陽性，圍封涉及6個屋邨及屋苑，共7幢大廈，包括牛池灣怡發花園、黃大仙富山邨富仁樓、觀塘順天邨天樂樓和天暉樓、何文田愛民邨德民樓、青衣長亨邨亨翠樓、屯門友愛邨愛曦樓7幢大廈封區行動已完成，並已於今天解封，合計發現887宗初步陽性個案。

【12:46】第五波疫情嚴峻，安老和殘疾院舍成重災區。港府宣布在相關院舍進行閉環管理，惟安老服務協會執委李輝今日（11日）表示，院舍普遍不想參與，形容現時沒有感染個案的院舍僅是「滄海遺珠」，大多數是非密集、設於村屋。



她又透露有院舍員工已表明，一旦實施閉環管理將會辭職。她質疑現時在社區大爆疫後，才於院舍採取閉環管理已太遲，效果成疑。

【12:32】港大醫學院研究發現，Delta新冠病毒變異株（AY.127）在今年1月時，隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入本港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過五成的寵物敘利亞倉鼠被新冠病毒感染。研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前大約三個月被Delta新冠病毒變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta新冠病毒變異株在本港市民之間傳播。

港大研究發現倉鼠可自然感染新冠病毒再傳人。

【11:53】本港疫情嚴重，貨運物流都因應人手短缺而有所影響。速遞公司順豐今日（11日）發公告指，因應內地最新疫情防控措施，今日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。

內地順豐亦指，將暫停內地個人用戶寄件至香港，僅准月結用戶繼續寄特快產品到港，但限重3公斤以下。市民若要在內地網購或由內地親人寄郵件到港，都會有所影響。不過，顧客如於淘寶網站購物，仍可透過官方集運形式由順豐轉寄來港，惟每包不重過3公斤，即重於這個重量要拆細，但如單一物件重過3公斤，將無法寄來港。

▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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【11:43】林鄭月娥表示，不是疫苗接種率到某一水平，就可放棄社交距離措施。不是接種率高就可放寬，接種率同社交距離措施是要綜合性考慮。現在一系列觀察，如停上課及社措施仍要持續到4.20，期間有理想環境能重新審視有什麼地方可放寬，都會去做。

【11:41】勞工及福利局局長羅致光表示，保護院舍最重要工具都是打針，去年底試著加接種率時，有兩成家人反對住院老人家去接受評估是否能打針，另有三成家人，就算老人家適合打針都反對打針，現在較好，但仍有一成反對打針。想借呢個機會呼籲，長者打針是為保護長者及其他人。

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【11:25】聶德權表示，過去兩星期招募額外醫護，原本5間增16間醫療機構組織參與，包括醫護界、衞生署動員720名醫療人員參與。直接昨日，全港1096間院舍，超過970間、接近4萬名院友獲安排接種苗。接種率百分之52%。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，死亡個案90%以上都未接種或未打完2針，接種兩劑死亡率相差最少5倍，接種總劑1380萬劑，6成復必泰，4成科興，已打第一針12歲上610萬，佔人口90.8%，計埋3歲以上760萬，2針有534萬，3針210萬人。3針接種率50％，長者三針60%。不同組別打針，降到3歲可打科興開始，25萬名打了一針。40-49歲接種率9９.94%，70-79歲為70％，60歲以上人口打第三針比率為60%。

稍後提供上門替家居長者接種疫苗服務，相信疫苗通行證在4月30日實施第二階段，相信打第二針人口會再增加。

打針人口比率：

-3-11歲人口超過50%

-12-19歲超過42萬人佔95%

-工作人口20-59歲接種率超過95%

-40-49歲接種率99.94%

-60-69歲接種率89%

-70-79歲79%

-80歲以上54%

【11:15】林鄭月娥表示，推行疫苗通行證軟硬兼施，措施有成效，但不足夠。去年2月開始有一段時間不錯，隨著第四波減退，有7、8個月本地清零，市民打針意欲大幅下降，亦有報道令到想，特別長者和家人有疫苗猶疑，影響接種。

【11:05】行政長官林鄭月娥表示，今日交付代過去一年接種疫苗情況，她稱，世衛指：接種疫苗能拯救你的生命，經過一年經驗，有或無接種疫苗對感染人士有否出現重症有好大關係。除減重症死亡，打針是要恢復日常生活、上課、以至整個社會走出疫情的必要條件。

【10:51】第五波疫情仍然嚴峻，政府設立多個社區隔離設施安排染疫人士入住。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，消防處周日（6日）起推出讓確診者提出要求隔離的熱線，截止昨日（10日）共接獲2.4萬個訊息，當中一半為有效申請，現時已有近2,600獲安排入住隔離設施，雖然只佔整體要求21.7%，但他認為仍未獲安排的人僅屬少數。

【09:17】牛池灣永定道15號怡發花園今早9時完成圍封強檢，約170名人接受檢測，當中發現五宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。

【07:15】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。



確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【07:00】騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 部份污水呈陽性屋苑▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

