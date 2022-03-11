檢疫中心空置率達98%　衞生署：需求少　擬轉病人隔離設施

政府設立大量檢疫設施供確診者的同住家人作隔離檢疫之用，但自從大爆疫後，政府推「居安抗疫」，密切接觸者及次密切接觸者改居家檢疫14日或4日。當局仍保留五間疫中心，根據衛生防護中心網站顯示截至今日（11日）中午12 時，僅有22人居住，涉及17個單位，佔815個單位的2%，即98%單位丟空。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午在疫情記者會上表示，現時涉及家居的密切接觸者會安排家居隔離，稍後或會考慮將檢疫中心轉隔離設施。



荃灣香港遠東絲麗酒店是其中一間檢疫中心，截至今午240間房當中，只有4間有人住，共6人進行檢疫。（資料圖片／劉定安攝）

兩間檢疫中心「零入住」 其他3間共住22人

政府為確診者的密切接觸者需接受強制檢疫所設立的檢疫中心，5間檢疫中心包括香港麗悅酒店、少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心、華麗都會酒店、香港遠東絲麗酒店，總共有815個單位。

惟根據衞生署衞生防護中心網站顯示，截至今午12 時，入住的密切接觸者僅有22人，涉及17個單位，分布在三間檢疫中心，而香港麗悅酒店及西貢戶外康樂中心「零入住」。因此使用單位僅2%，其他98%一直丟空；扣除正待維修或消毒的單位，今午可即時使用單位也有630個，比率仍達77.3%。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，因應疫情嚴重，現時不少密切接觸者都屬於家居緊密接觸者，如家裏有人確診，密切接觸者會安排家居隔離，導致現時檢疫中心的需求減少，將會留意檢疫中心的使用率，考慮將檢疫中心轉為隔離設施。

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