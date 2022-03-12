寄件內地攻略｜順豐停收　郵政、DHL等仍可寄　中通等需再查詢

第五波疫情持續，貨運物流亦因應人手短缺有所影響。速遞公司順豐速運（香港）於3月11日發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。

市民想寄件回內地，方法其實仍有很多，香港郵政或DHL、FedEx、UPS等速遞公司，仍可寄件；而中通、圓通則表示，需要聯絡客服查詢。



▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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香港郵政仍有空郵、平郵及特快專遞服務

香港郵務職工會理事長張偉權表示，香港郵政現時仍維持往內地寄件的各類服務，包括空郵、平郵及特快專遞服務。張提到，郵政局同事都很努力維持服務，希望盡量不影響市民，但以空郵、平郵及特快專遞服務寄件往內地，現時會受航班、船期影響，寄件時間會因而較正常情況長。

據香港郵政網站的資料，以特快專遞將一份三公斤的貨件送往內地主要城市，最快一個工作天可以送抵，費用為257元；若寄件目的地是主要城市外的其他地區，同樣最快一日送抵，但費用則為280元。

至於以空郵及平郵寄三公斤的貨件送往內地，費用分別為255元及232元，但要留意，空郵的派遞標準是8至18個工作天；而平郵的派遞標準是10至68個工作天。

一按即查以香港郵政服務寄件回內地的郵費：

https://www.hongkongpost.hk/tc/postage_calculator/index.html

香港郵政現時仍維持往內地寄件的各類服務，包括空郵、平郵及特快專遞服務。（網上截圖）

用DHL費用高 FedEx送件時間較短

至於速遞公司DHL，仍然有寄件回內地的快遞服務，不過相較香港郵政或其他公司，價錢略貴。譬如由香港寄三公斤的書籍到深圳，本月11日寄出，需時10日至本月21日才送抵深圳，價錢約為660元。

另一間公司FedEx，同樣是由香港寄三公斤的書籍到深圳，本月11日寄出，14日已可送到深圳，費用原本為507元，但網上有折扣，實際費用變為約313元。

而UPS表示現時來往中港的貨件並無設限制。據其網上預計時間及成本的平台，同樣顯示可以將本月11日在香港寄出的貨件，在14日送到深圳，惟費用要用戶設立帳戶後才能進一步本詢。

一按即查香港寄件往內地的郵費：香港郵政/DHL/FedEx/UPS

中通、圓通需聯絡客戶服務查詢

而中通及圓通速遞，他們的網站上仍有中港快遞的服務，圓通快遞亦曾回覆《香港01》，暫時正常收貨，惟貨物通關時效無法保證。

不過，兩間快遞公司的網站均未列明郵費，若然市民想找這兩間公司寄件回內地，需要聯絡客戶服務查詢、索取報價。