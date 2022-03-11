港大研究：Omicron病毒在光滑表面7日仍播毒　白紙帶毒可長30分鐘

第五波疫情肆虐，Omicron病毒傳播力驚人。香港大學醫學院公共衞生學院一項最新研究發現，Omicron在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性，遠高於原始病毒株。原始株於不鏽鋼及聚丙烯表面於存放後第4天已失去傳播能力，但Omicron「生命力頑强」，就算在光滑表面上7天內仍具有一定傳染力。



（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（香港大學醫學院提供）

留不鏽鋼、聚丙烯及玻璃表面「生命力」高原始株近倍

研究團隊比較了Omicron BA. 1 SARS-CoV-2變異株及原始株，在五種不同物料表面上的穩定程度，分別是不鏽鋼、聚丙烯、玻璃、紙巾及打印紙。結果發現，Omicron BA. 1 SARS-CoV-2變異株在不鏽鋼、聚丙烯及玻璃表面存放後七天，仍具有一定的傳染力；而原始株在不鏽鋼及聚丙烯表面，於存放後第4天已失去傳播能力；在玻璃表面，則於第7天失去其傳播力。

港大醫學院公共衞生學院最近一項研究發現，Omicron變異株「生命力頑强」，就算在光滑表面上7天內仍具有一定傳染力。（資料圖片）

Omicron存活紙巾時間可比原始秼長五倍

Omicron變異株於紙巾及打印紙表面存放後30分鐘，同樣具有輕微的傳染力。但原始株在5至15分鐘後，也喪失了傳播能力，即比原始株勁最多五倍。

此項研究的通訊作者之一、港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文表示，這項研究結果再次顯示，要經常徹底洗手，利用1:99稀釋漂白水清潔家居，尤其是有確診者的家庭，才能有效減低被污染物感染的風險。研究結果已於《BioRxiv》

發表。

▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼

