順豐停收寄至內地快件　市民嘆不便：公司日日寄貨品上去

順豐速運公司今日（11日）公布即日起停止香港收寄至內地的所有快件，直至另行通知。記者下午到旺角的順豐站視察，有市民指公司每日都寄件回內地，影響很大；亦有市民認為對寄件回鄉、或收取淘寶貨構成不便。



記者以僱客身份向另一間集運公司4PX職員查詢，他表示公司的服務如常，「你以前點訂點拎，你依家點訂點拎」，只是改了船運方式，所以到貨日期會較以往慢3至5日。



▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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詹女士下午到順豐站寄本地郵件，她表示有留意順豐公司得信息，所以今日只寄本地件，詹女士指平日都會將衫褲鞋襪等用品送回鄉給親人，但並非必須，所以可以等恢復服務後再寄。她反而提及新安排對公司影響較大，因每日都會透過順豐寄貨品回內地，不能收寄公司的生意會有影響。她說順豐較穩陣，故不會考慮轉用其他公司。

另一位順豐顧客蘇女士則表示本地送件較多，所以停內地收寄影響不大，唯因疫情不能送貨上門，要自行到順豐站取貨較麻煩。她又提到雖然有淘寶的習慣，但甚少會用順豐集運，因送貨慢及運費貴，所以會傾向用其他公司。

寄件北上暫停，貨件南下香港也有影響，順豐規定暫只限集運，而且每件最多重3公斤。到順豐站領取淘寶貨品的張先生表示，不時有貨件由內地送到香港，對他絕對有影響，又認為限重量較麻煩，唯有將貨品分開送到香港。

4PX改水路運貨來港 需多3至5日運送期

記者以僱客身份向另一間集運公司4PX職員查詢，職員表示「唔清楚其他公司政策點」，指公司的服務不會有改變，「你以前點訂點拎，你依家點訂點拎」；唯公司早前由陸路運貨變為水路運貨，故到貨時間會較以往慢3至5日，但強調「你唔會收唔到貨」。