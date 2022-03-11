疫情｜房協向屋邨租戶商戶清潔工派抗疫包　聘失業人士任臨時工

房協宣布，繼早前預留一億元為轄下商戶推出租金減免安排後，再推出「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，為轄下屋邨居民及社會上有需要人士提供支援。



房協主席陳家樂。（資料圖片／梁鵬威攝）

房協主席陳家樂表示，嚴峻疫情令各階層日常生活、工作及經濟帶來巨大挑戰和沖撃，需要以同舟共濟的精神就跨過難關。

他續稱，房協會預留1200萬推行上述措施，包括免費派發五萬個抗疫包、捐款予食物銀行、為困難租戶提供財政支援、創造短期就業機會，以及主動致電慰問長者，廣泛惠及基層家庭、前線工友、長者，以至房協職員，緩解有逼切需要人士的燃眉之急。

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五萬份抗疫包會於下星期陸續向房協轄下的屋邨及長者房屋租戶、街市商戶、前線清潔及保安人員、地盤工友、房協員工等派發。抗疫包內附快速抗原測試套裝、口罩、消毒搓手液及維他命C沖劑，並附上房協心意卡。

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房協亦宣布捐出50萬元予五間食物銀行及慈善團體，並撥出不少於50萬元為有經濟困難的房協屋邨租戶提供財政支援，幫助有逼切需要的居民和人士解決燃眉之急。至於負責協助派發抗疫包、於房協轄下商場及街市提供客戶服務等，房協會以短期工聘用形式，招募失業人士，緩解失業市民的經濟負擔。

房協亦會組成義工隊，由約五十名房協獎學金同學會成員和房協同事參與，將一連三個星期透過電話主動關懷轄下屋邨的長者及居民，為有需要人士提供抗疫防疫資訊。

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