快測平台｜抽中覆檢要點做？患者：填表、自行採樣　要十分鐘完成

衞生防護中心日前推出呈報系統，供新冠病毒快速測試陽性市民申報。當局指，會以抽樣方式安排部分呈報個案進行核酸覆核測試。如果在系統呈報後被抽中覆核，安排是怎樣？有被抽中的確診者對《香港01》指，事前一至兩日收到當局電話，檢測當日承辦商的快遞員會穿著全套防護裝備到訪，派發檢測包。

確診者須填妥表格，並自行採集鼻腔樣本，過程與快速測試類似，不過採樣後要折斷棉棒及放入樣本瓶，再交予快遞員。當局指快遞員會留下採樣包後離開，隔20分鐘才折返取回樣本瓶，過程中不會接觸到確診者。不過有確診者指，當日快遞員是隔鐵閘交收採樣包，並一直在門外等待，「都好大壓力，又驚佢催，無仔細睇撩得啱唔啱」。



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當局表示，已委派檢測承辦商通知被抽樣作核酸覆核測試的人士，並安排快遞員上門。被抽中要作覆檢的陳小姐（化名）表示，她與全家人亦確診，兩日前快速測試陽性並向政府平台申報，周四（10日）收到電話指會於一、兩日上門派發檢測包。至今日（11日）兩名快遞員上門，而派發的檢測包中有一枝棉棒、樣本瓶、採樣及填表指引。

陳小姐指覆核人士須填妥表格，內容包括姓名、身份證號碼、電話號碼及樣本瓶編號等，亦要核對登記表上的樣本編號與樣本瓶上的編號是否相同。如不懂得上網填表的市民，亦有紙本表格可填。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



十分鐘完成 好大壓力

覆核採樣則與快速測試類似，陳小姐笑言「呢排成日做又唔覺得好難」，採樣方式為以棉棒在鼻腔停留及轉圈，採樣後則要將在棉棒的凹位處折斷放入樣本瓶，並扭緊樽蓋，再放入樣本袋及外袋中。

陳小姐表示，由收到檢測包至交回予快遞員共用了10分鐘。不過她發現安排與政府說法有別，當局指為避免檢測陽性人士與快遞員有面對面接觸，採樣包只會放到相關人士的住所門外。不過陳小姐覆檢當日「隔着鐵閘同快遞員攞檢測包」。

快遞員派發檢測包後，一直在門外等候，將近10分鐘時曾敲問詢問是否有困難，陳小姐認為「全部人都見到晒好大壓力，又驚佢催」。

她又指，在網上填好登記表，不過快遞員又要求她填寫紙本表格。她最後亦一併填妥紙本表格，「費事佢哋（快遞員）難做。」

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼

