指定醫院｜高拔陞：伊院位處中心可集中資源　過去一周已有改善

第五波疫情對公營醫療機構造成巨大衝擊，伊利沙伯醫院自周三（9日）起轉為指定醫院。醫管局行政總裁高拔陞接受新華社訪問，表示伊利沙伯醫院位於香港正中心，能夠提供大量病床，因此轉為指定醫院是相當重要一步，希望達到集中患者、集中專家、集中資源及集中救治。



醫管局行政總裁高拔陞表示，伊利沙伯醫院位於香港正中心，能夠提供大量病床，因此轉為指定醫院是相當重要一步，希望達到集中患者、集中專家、集中資源及集中救治。（資料圖片/ 張浩維攝）

高拔陞日前接受新華社訪問時表示，第五波疫情主要是Omicroni病毒，根據外國及內地的數據 顯示，一般來説Omicron的致死率相對較低，但傳播力高，故有很多老人家染疫。

他又提到，病人急增造成沉重的醫療壓力，現時公立醫院的醫護人手緊絀，醫管局8萬名員工，當中已有超過11,000名員工感染，同時亦有很多員工因為家人確診而變成密切接觸者，而需要離開工作崗位。

他重申，現時主要工作是減少死亡、重症及病毒傳播。他指，香港已借鑒內地成功的經驗，採用分層分流治療，並將伊利沙伯醫院轉作指定醫院。他形容這是相當重要的一步，因為伊院位於香港正中心，能夠提供大量病床。他期望此舉能夠達到集中患者、集中專家、集中資源及集中救治。

他又稱，現時醫院的工作流程在過去一個星期已有改善，並形容「每一個人多走一部，就會做得更好」。

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