公屋排水管播毒　消息：房委會擬撥6億補救　 料兩年半完成

公共屋邨渠管疑屢成為新冠肺炎播毒原因，據了解，房委會將撥款6.19億元，推行排水管改善計劃，改善公屋天台排氣管及隔氣彎管，工程涉及45個屋邨、約242幢大廈，合共71,000 個單位，預計今年8月分階段落實改善工程，當局目標是在兩年半內完成。



▼房委會主動檢查大廈排水管▼



4.1萬單位移除廁所分支排氣管 住戶需自費駁回

據悉，房委會自2020年10月底開始主動檢查大廈公用排水管，截至今年2月中，已到訪80萬個單位，並成功為約46萬個單位完成檢查。當中，有4.1萬個單位移除了標準水廁的分支排氣管，承辦商已立即移除、並將留下的開口密封，相關住戶要自費重新接駁排氣管。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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天台排氣管增高 開口位置伸延至不低於3米

房委會亦提出，撥款6.19億元繼續排水管改善計劃，為現有公屋大廈進行排水管改善工程，包括將天台排氣管開口的位置伸延，與大廈的共同分界線、窗戶、開口鮮風進風口或竣工後天台地面相距超過3米，藉以減少在大廈出現的擾流現象。有關工程涉1,315幢大廈、2.5萬條排氣管。據了解，一些正在興建的房屋亦會將天台排氣管的開口的位置伸延。

2020年12月中，大埔富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

廁所加裝分支接駁地台去水口 設獨立U型隔氣彎管

另外，改善工程亦包括加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排水，用以補充地台去水口隔氣彎管内的水，藉此防止水封流失，這項工程涉及25.5萬個單位。

至於相鄰單位的廁所地台去水口，是經共用廢水管接駁至共用U型隔氣彎管、再連接到糞渠，當局會為單位加裝獨立U型隔氣彎管，防止氣體及異味，由一個單位傳份另一單位。這項改善工程涉約7.1萬個單位。

▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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建議8月分階段落實 目標2年內完成

房委會建議，在今年8月分階段落實改善工程，考慮到疫情下大廈會否要強檢、大廈內長者住戶比例等多項因素，當局目標是在兩年內完成，並會成立臨時專責小組，當中包括逾百個補充工作人員職位，負責排水管改善計劃下工程的設計、規劃監督和竣工驗證。