疫情｜許樹昌：不能說受控憂再有爆發　倡門診向長者病人派口服藥

第五波疫情持續，衞生防護中心指疫情有跡象已「見頂」，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在電台節目指，確診數字疫情仍然高企，現時可能已進入平台期並會橫行一段時間，強調不能掉以輕心，否則疫情可能會再次反彈。

醫管局已開始使用默沙東的口服藥，他表示，部分傳染病醫生欲留起待病房爆發才使用，但他認為當局訂購的口服藥僅對輕症有效，應在指定門診向剛確診的長期病人派發，惟坦言有關口服藥抵港量只得數千劑，「冇條件通街派」，希望日後能增購至100萬劑。



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許樹昌早上在港台節目《星期六問責》表示，近日確診數字由5萬多回落至3萬多，惟近幾周不少市民已習慣使用快速測試，「好多人未報或者唔會報」，若計及有關隱藏數字，確診數字或介乎在3萬至5萬之間，形容仍然高企，因此現時可能已進入高峰期並正在橫行，需要用更多時間觀察疫情走勢，現時不能說疫情已受控。

許樹昌形容確診數字可能已進入高峰期並正在橫行。

因為頭嗰四波，3位數字已經好緊張，𠵱家係5位數字，唔可以話受控，佢可能打橫行，如果打橫行，突然間有啲爆發，可以再彈返高。 許樹昌

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本港染疫死亡率達0.49%，較其他中高收入的地方高，他表示，第五波3,000多名死亡人士中，約90%無打針，年齡中位數亦達85歲，他亦曾參與研究部分死亡個案的原因，發現大部分已有長期病患，情況已十分差，接近6成個案已決定不會做急救，因此亦能解釋到死亡數字較高。現時仍有很多入院和急症室等候的個案，估計死亡數字會高企一段時期，若疫情到達平台期及開始回落後，死亡個案亦會相應減少。

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對於醫管局向默沙東和輝瑞兩藥廠採購口服藥，許樹昌表示，口服藥來港數量不多，暫時只分批來了數千劑，「因為數量咁少，部分傳染病嗰啲同事留返嚟等病房爆發使用，希望留返嚟幫病人減低病毒量」，但他引述文獻指，口服藥最好的發揮功效，是予門診、剛確診的有長期病患人士，若他們在確診五天內獲發此藥，默沙東的口服藥可減低入院機會30%，而輝瑞則可減低入院和死亡風險80%，強調此兩種藥是予輕症使用，無資料顯對重症有效，因此應在指定門診派發予有長期病患的長者，惟他坦言該藥已抵港量只得數千劑，「冇條件通街派」，希望日後能增購至100萬劑。