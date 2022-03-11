疫情｜公務員「復陽」可上班　專家指轉陰後三個月内再感染機會微

公務員事務局今日（11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內内，並重新感染的機會極低。即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘的病毒，但傳染性相當低，並稱當局此舉「整體而言可以接受」。但若員工出現病癥，又快測陽性，就可能要放病假觀察。



公務員事務局下達最新患者及密切接者的工作指引。（Facebook公務員secrets專頁圖片）

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公務員事務局早前已更新員工染疫後的上班安排，打齊兩針的員工在染疫起計的第六及七日，連續兩天檢測陰性，即可上班。沒打齊針則須等到第14日陰性才可上班。當局今日表示，員工即使日後染疫，無論快速或核酸檢測陽性，皆可如常上班，並不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。

梁子超表示，若員工染疫後轉陰性，而三個月後做核酸檢測呈陽性「復陽」，可能是因為身體尚有殘餘的病毒。但由於病毒量低，故傳染性亦相當低。

此外，市民在三個月內重新感染同一變種病毒的情況罕有，就算是第一次感染Omicron、第二次感染Delta的機會率亦非常低，因為現時第五波疫情的確診樣本都找不到Delta。

公務員事務局宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班。圖為政府總部。（資料圖片 / 李澤彤攝）

至於二次感染的機會較低，但並不是絕對沒有機會。梁子超指，如果員工沒有病癥，純粹核酸檢測陽性而快速檢測陰性，一般來説都沒有太大風險 。但如果員工有病癥，可再用快速測試進行檢測， 「睇下會唔會有一個較高的病毒量」。

如病癥明顯，加上快測結果呈陽性，有機會是罕有的二次感染。梁子超指出，個別部門要小心處理很可能是二次感染的特殊情況，並建議讓這類員工放病假，然後再跟進情況。