一成院舍家屬拒為長者打針　劉宇隆倡逆向隔離並停老人服務防傳播

第五波疫情持續橫行，死亡個案中不乏長者。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（12日）表示，有必要縮減接種每一針的間距，認為長者無法等待，但強調市民應有權利選擇接種哪一種疫苗或是否打針。



但劉建議，當局要考慮逆向隔離，未有打針的一成院舍長者：「咁你唯一嘅方法，將呢一班人唔肯打針，將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋。」他續說，當局甚至應考慮拒絕讓相關長者享用老人服務，以免病毒在院舍內蔓延。



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港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾引述文獻，若將接種第二針和第三針的間距拉長至8個月，比縮短至1個月，抗體水平會更高。

劉宇隆今早在港台節目《星期六問責》表示，現時最重要的是接種速度要夠快，「8個月先高，咁有咩用呢？都畀Omicron消滅啦，要死嘅老人家都唔知點算啦，都救唔到，所以個策略係要將呢三針盡快打落去。」劉認為注射首針21日後便可打第二針，再相隔一兩個月後，便可打第三針。他又指，港府之前未用盡力量安排接種疫苗，因此現時要加大力度谷針。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

對於何栢良不斷呼籲市民接種復必泰，劉宇隆則強調，「選擇係呢個社會其中一個……我哋嘅核心價值觀。」對於部份長者較心儀科興疫苗，「咪畀佢哋打，只不過兩種疫苗，你要使到老人家有選擇之餘，又使到呢兩種疫苗用到最好，咁呢個就係公共衞生最重要嘅原則，提高接種率。」

劉︰當局可採進一步措施 處理拒接種疫苗長者

勞工及福利局局長羅致光昨日（11日）表示，目前有一成家屬，反對入住院舍的長者接種疫苗。劉宇隆反問，「呢個係家人嘅決定，佢一定要負起呢個責任，佢一定要寫低係書面上反對。」劉強調醫療上不能強制病人打針，形容打疫苗是干預行為，建議當局要逆向隔離有關長者，「咁你唯一嘅方法，將呢一班人唔肯打針，將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋。」

劉宇隆形容，拒絕接種疫苗的長者，有傳染他人的風險，認為當局可採取進一步措施，「劃一條線，你(拒接種長者)以後都唔可以享用老人服務......個個都唔肯打，咁你惹到咪互相惹囉，唯一係咁樣處理。」

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劉宇隆又指，不滿意現時疫苗接種的成績，「點解咁有資源，有咁多針都冇人去打？」他又指疫苗猶豫並非新現象，整個社會都要反思「過去一年，喺打針上整體做咗啲乜嘢、講咗啲乜嘢」。

歸納社會對疫苗卻步五大原因

他歸納社會對疫苗卻步的五大原因，包括專家起初根據文獻而訂下較保守的指引，現時仍未大幅更改；專家解說時仍未能釋除市民疑慮；對打針後死亡個案亦無妥善解說；傳媒「標題黨」未有羅列所有事實根據，將死因歸咎於疫苗；以及市民誤信傳言未有查核，「呢啲全部都係全個香港社會要承擔，當然包括政府啦。」他認為，本港在首四波疫情防守得好，令市民以為自己很安全，至變種病毒Omicron殺到後，本港嚴重失守。

下周一開會討論兒童染疫死亡個案

劉宇隆續說，部份死亡個案是有機會救治而未有救治，醫管局已邀請他分析兒童染疫死亡個案的問題，下周一（14日）將開會討論，「尤其是細路仔，如果有長期病患，你其實真係唔可以掉以輕心叫佢返屋企，真係要盡量收佢哋入醫院。」他慨嘆上周瑪麗醫院死亡的兩名兒童是「老病人」，對此十分痛心。

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