中港首次載貨試運順利完成　四物資貨櫃運抵葵青、屯門內河碼頭

港府正與廣東省政府和深圳市人民政府全速推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁的安排。首次載貨試運於周五（11日）下午順利完成，四個裝載防疫抗疫物資的貨櫃，分別運抵位於葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭的臨時貨物接駁場。



首次載貨試運於今日下午順利完成，四個裝載防疫抗疫物資的貨櫃，分別運抵位於葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭的臨時貨物接駁場。（運房點線面Facebook圖片）

運輸及房屋局局長陳帆聯同中聯辦副主任尹宗華，在現代貨箱碼頭有限公司和香港國際貨櫃碼頭的代表的陪同下，抵達葵青貨櫃碼頭九號碼頭進行視察。兩地政府計劃持續進行載貨試運至本月底，以檢視並調整集中接駁的各項具體安排。

此外，他們亦於今日較早時間到元朗新田錦壆路的臨時貨物接駁場視察工程進度。有關工程及其他配套安排進展良好，目標於今年3月底前可進行試運。

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當局表示，上述在香港進行的接駁安排是應對特區疫情發展的臨時措施，由內地司機直接運送貨物到香港的指定接駁場與香港貨車司機交接，以減低兩地播疫風險，確保陸路跨境運輸暢順。

政府強調，會密切監察情況，並繼續與內地當局緊密合作，共同探討透過不同途徑，多管齊下，全力以赴保障內地供港物資的供應穩定充足。

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