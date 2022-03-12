中央捐45萬份中成藥在港派發　邱騰華：物資供應穩定籲理性採購

全民強制檢測、禁足令等消息滿天飛，引發市民搶購潮，商務及經濟發展局長邱騰華今日（12日）表示，早前市民較為慌張才會採購大量物資，但強調各連鎖店和供應商均表明貨源並不缺，呼籲市民不必擔心，應理性採購。他又指，中央在物資支援幫上很大忙，包括加快保護衣及中成藥的生產、運送速度，當局會協助分派予高危人士和確診者。

他又指，政府會不斷商討全民強制檢測的安排，務求將影響減到最低，強調當局會確保醫療物資供應，並會說明步驟和社會日常生活安排，認為市民不用擔心。



邱騰華。（資料圖片／張浩維攝）

邱騰華早上在商台節目《政經星期六》表示，醫療物資供應對防疫工作十分重要，強調政府已不斷採購，今年《財政預算案》亦已增撥額外70億元，供政府各部分採購防疫物資，又指中共在此期間幫了很大忙，加快各項物資到港，包括內地製造的保護衣物，中央政府已無償捐出三個不同品牌共45萬份中成藥，有37.4萬份已抵港，三分二已分發到醫管局門診處方和派發給市民。

邱續指，商經局主力與中央協商抵港物資事宜，並會按緩急先後次序分發，並強調會確保「受歡迎、有療效嘅中成藥」在市民有足夠存貨，並已與供應代理商核查。

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已向內地採購逾4000萬套快測包

邱騰華又表示，除防疫物資外，社會亦急需快速抗原測試，形容市面上已有大量快測套裝供應，而且價錢亦越來越便宜，但仍要確保較高危人士，包括管理員、清潔工人，以及在圍封強檢的地方，可更頻密測試。他說，當局會派發大量快測套裝，並透露已向內地採購4,000至5,000萬套，現時每日派發量亦達一兩百萬。若有市民確診，當局亦會透過其他團隊，盡早將快測包以及其他用品交到市民手上。

邱騰華又指，當局與消費者委員會合作，推出網上搜尋器，讓市民輸入藥廠名字後，便可查閱快速測試套裝的資訊，重申只要在香港、內地、美國和歐盟登記註冊的快測套裝均是認可，而政府現時向市民派發的10款不同快測套裝，均符合相關條件。

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供港日常物資並不缺 籲市民要客觀、理性、小心採購

對於日前社會出現搶購潮，邱表示，過往兩三周，不同政府部門有公布整體數字，日常食物、新鮮蔬果，以至日常所需，貨源並不缺，連鎖店和供應商均表明，貨源並不比平日少，並已進行採購和補充。惟有跨境貨車司機染疫，令運力出現問題。

他說，當局與內地已商討以水路等方式，紓緩物流困難，而超市和連鎖店亦因員工染疫令貨物未能及時上架，加上消費者瘋狂採購，令問題更嚴重。他強調現時問題已解決，呼籲市民要客觀、理性，小心採購。

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港府內部不斷討論如何將全民檢測的影響減到最低

邱騰華又指，政府正籌備全民強制檢測，一旦實行，當局會確保醫療物資供應充足，例如會派發足夠快速測試，讓市民在兩個核酸測試之間使用快速檢測，政府亦會闡釋清楚整個行動步驟和社會日常生活安排，認為市民大可放心。他又表示，政府內部亦會不斷討論，將全民檢測的影響減到最低。

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相信本港經濟有條件反彈

邱又形容，本港疫情從未試過如此嚴峻，在經濟方面，要承受許多困難，同時要面對外部不穩定因素，包括俄烏衝突引發的問題。但他強調，本港對外貿易和金融仍然運作暢順，只是內部消費面臨難關，因此政府已透過抗疫基金和派發消費券等，希望能穩住經濟。去年在疫情穩定和社區清零下，本港經濟亦曾出現強勁增長，外貿數字亦創新高，有信心只要咬緊牙關、克服疫情，本港經濟有條件有好的反彈。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼

