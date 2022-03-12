林鄭稱派發中成藥予市民「看門口」　提醒服用前睇指示及諮詢中醫

第五波疫情肆虐，中央政府捐出3個不同品牌的中成藥，由醫管局門診處方和派發給市民，特首林鄭月娥今早（12日）在記者會中表示，現時向市民派發的中成藥是已豁免或已核準，能在香港服用，她又稱得悉現時浸大免費中醫診治非常受歡迎，記者會完結後亦會到浸大了解，盼能在明日向市民提供用藥資訊。



商務及經濟發展局局長邱騰華今早在節目中提到中央政府已捐出3個不同品牌共45萬份的中成藥，有37.4萬份已抵港，三分二已分發到醫管局門診處方和派發給市民。

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林鄭月娥在記者會中表示，現時向市民派發的中成藥是已豁免或已核準，能在香港服用。她提醒每個市民服用前需閱讀包裝提示，因為市民服用中成藥時等同服用西成藥，兩者都需要謹慎，亦不是一派發就即刻服用，某程度是「看門口」用，需要視乎市民體質。她指都有提示指需諮詢中醫，現時中成藥其中一部分是醫管局的中醫派發，而食物及衞生局與中醫業界亦有網上會診，市民取成藥後，若不清楚是否適用，都可預約網上會診。

另外，林鄭月娥今日下午在食物及衞生局局長陳肇始教授陪同下，參觀浸大中醫抗疫遠程醫療中心，聽取校董會主席陳鎮仁、校長衞炳江教授、協理副校長（中醫藥發展）兼中醫藥學院臨床部主任卞兆祥教授等介紹浸大中醫團隊上月推出的「2019冠狀病毒感染人士免費網上診症服務」，為在家居隔離的患者或檢疫人士，提供視像諮詢和診症服務，派送中藥，費用全免，至今已服務超過10,000名病人、密切接觸者和照顧者。由於公眾對服務反應踴躍，浸大更自本月初改裝課室和演講廳成立浸大中醫抗疫遠程醫療中心，以集中處理預約、應診和送藥安排，為更多市民提供服務。