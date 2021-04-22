疫情下市民憂染疫減少外出　浸大中醫求診者減七成　研網上診症

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 00:00

新冠肺炎襲港一年多，部分人因擔心外出會感染到病毒，即使身體感不適，仍延遲求醫，浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥坦言，去年浸大中醫診所的求診者減少，最嚴重時銳減六、七成，惟現時已能回復至疫情前的水平。該學院正研究網上診症的可行性，冀日後可以遠距離做到「望聞問切」。

浸大中醫在未來會開拓更多服務範疇，包括住院服務。（黃寶瑩攝）

浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥表示，其診所部份病人有長期病患，擔憂外出看病會染疫，17間診所在去年一度流失六、七成的求診者，但現時已能回復至疫情前的水平。該學院旗下一間「中醫疾病預防與健康管理中心」雖然有透過網上平台為病人提供健康資訊，但不能以此診症、開方，學院正開拓網上診症服務。卞兆祥坦言，「望聞問」都較易處理，但「切」亦即「把脈」難以隔空做到，會研究如何利用科技遙距把脈，而網上診症主要對象是病情穩定的覆診病人，「知道他基本病情，如果情況變化不多，就可網上看症。」

首間中醫醫院招標 浸大是「最後四強」

浸大中醫藥學院院長呂愛平就稱，近年不少35歲左右的病人到其診所求醫，反映中醫在香港日益普及，較年輕的一代也會向中醫求診。政府將興建全港首間中醫醫院，正遴選承辦機構，浸大是「最後四強」之一，呂愛平直言希望投得營運權，不止為市民提供服務，也可協助中醫業在香港的發展，包括教學及研究，他亦認為香港或可開設更多中醫醫院。

今年是浸大中醫藥學院臨床部成立20周年，浸大將舉辦「五一中醫日」，為已預約的市民提供義診，網上亦會有免費講座。（黃寶瑩攝）

浸大中醫未來會開拓服務 包括住院服務

今年是浸大中醫藥學院臨床部成立20周年，卞兆祥指，浸大中醫團隊由初期只有數人，發展至現時有80多名醫師，歷年服務人次達270多萬，在2019年7月至2020年6月的年度亦有逾18萬人求醫。他稱，浸大中醫在未來會開拓更多服務範疇，包括住院服務；也希望中醫分科可更仔細，除了跌打科、骨傷科外，也發展骨科、婦科、兒科、腫瘤科、老人科等，以提升醫生專業水平；浸大並會推廣中醫成為公營醫療可供選擇的服務之一。為慶祝20周年，浸大將舉辦「五一中醫日」，為已預約的市民提供義診，網上亦會有免費講座。