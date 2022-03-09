三款中成藥不可預防新冠肺炎　浸大中醫：無症狀者亂服或致不適

第五波疫情嚴峻，本港掀起一陣撲熱息痛藥物搶購潮，「一藥難求」下，不少人選擇服用中成藥以紓緩不適。浸大中醫藥學院日前分析三種市面上常見中成藥，指中成藥適用於出現不同病徵的市民，不適用於預防，市民若胡亂服用或會導致不適，建議市民服藥前應先查詢中醫師。



浸大協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥指，目前市面上常見的中成藥包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」，三款中成藥各有不功效，適合於有不同病徵的市民使用。

「連花清瘟膠囊」：適用於發高燒、怕凍、有肌肉酸痛、痰多、大便乾硬或呈粒狀患者

「金花清感顆粒」：適用於發燒、怕凍、有喉嚨乾痛、有輕微咳嗽、流鼻水、少少黃痰的患者

「藿香正氣片」：適用於有頭痛、腹瀉、腹漲、嘔吐情況的患者

卞兆祥指，這三種中成藥皆獲特區政府認可，亦是內地防控疫情時常用中成藥，不過有關藥物用作紓緩相應病徵，不是用作預防。他提醒，如果市民沒有出現病徵，胡亂服用或會導致不適，建議市民在服藥前先向中醫師查詢。

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浸大二月中推網上免費中醫診症服務

有見第五波疫情嚴峻，浸大二月中旬推出網上中醫診症服務，中醫師會透過WhatsApp視像對話，為未獲安排入院、沒有危急病情的新冠患者診症，並根據其病徵和體質處方顆粒中藥沖劑。藥物會以快遞方式寄出，費用全免，服務至今已惠及逾8000人。

卞兆祥又提到，根據臨床經驗，本港新冠患者普遍出現「濕邪」的情況，多半會有腹瀉、脷苔厚及頭重如裹的徵狀，學院因此制定《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，為診療提供規範。

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有兒童服食連花清瘟膠囊後不適肚痾狂咳

註冊中醫師戴嘉明早前指收到有病人及其小朋友在確診後吃了「連花清瘟膠囊」出現肚痾、鼻水及咳嗽增加，他直指有幾類人士服食此藥時必須謹慎，戴醫師說：「有確診病人及其家中小朋友進行網上睇病後表示吃過連花清瘟膠囊。個案中的小朋友服食此藥兩、三日，小朋友服後不適症狀與大人相若。」

「由於小朋友脾胃功能較差，服食此類寒涼藥物後可令不適反應增加，常見不適反應如咳嗽、鼻水增加，由於小朋友不太懂得咳痰，故此聽到小朋友有痰聲但未能將其咳出來，還有屙肚。其中一個個案是病人吃西藥方法服用，而小朋友服食了三份一劑量。」

由於蓮花青溫膠囊盒上及盒內附之使用說明中，均沒有明確清楚註明兒童服用的用量，那是否不適合兒童服食？戴醫師說：「此藥並非不適用於兒童，但必須遵照醫師指示下服用。一般我們開給兒童的中藥份量是減半劑量，如果兩三歲小兒份量要再減，但更主要視乎患者體質與體重而定。」

服用前注意



戴醫師指如果在沒有醫師指導下，胡亂服用此藥，有機會適得其反。「其實並非不建議大家使用，但服前需作出診斷。如果病人在家中想先自我診斷是否適合服用，可看以下症狀，如舌苔變厚、變黃、發燒至38.6度或以上、有鼻塞、而鼻涕漸變膿稠、呈黃綠色、喉嚨痛及喉、痰變濃稠及淡黃色、甚至是綠色時，代表可服適量，因為在中醫角度上此藥是屬於感冒藥，感冒藥不會服用多於一星期，當然如果藥對其身體有效，在吃後頭三至四日已經見到效用。」

蠶豆症患者慎服

至於有什麼人不適用於此藥？戴醫師說：「較少人會提到蠶豆症患者需要慎服，因為此藥成份內含『金銀花』，已有報告指出蠶豆症患者不宜服用『金銀花』。另外一開始有屙肚症狀者、發燒在37.8度以下低燒者、鼻涕稀如水，本身已經有嘔吐症狀、舌苔偏薄及呈白色，亦不宜服用此藥。」

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內含瀉藥成份

此外，戴醫師指由於連花清瘟膠囊成分內含「麻黃」，有機會引至心跳加快及高血壓。「由於此藥性強，如果服用此藥後症狀紓緩，我們一般會建議病人暫停服用，除了『麻黃』之外，成分亦有『大黃』，『大黃』具有瀉作用，是瀉藥一種，由於小朋友脾胃虛弱，如果持續服食『大黃』會更傷脾胃，反而令抵抗力變差。」他續指由於連花清瘟膠囊成分寒涼，一旦生病加不當地服食此藥，有機會加重病情。