疫情︱逾30萬人正居家隔離或檢疫　政府周一起派退燒藥及血氧儀

政府2月26日公布完成隔離和家居檢疫的最新條件，讓相關人士透過快速測試確認其傳播風險已減至相當低的水平時，提早完成隔離。行政長官林鄭月娥今日（13日）指，估計目前仍家居檢疫及隔離人士超過30萬，但考慮到在最新條件下可能有人已完成檢疫，因此相關數字可能是「高估數字」。

食物及衞生局局長陳肇始指，明日（14日）起向家居檢疫人士派發的物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，亦會向有感染人士的家庭提供血氧儀，供家庭成員檢查心律和血氧量。



林鄭月娥：30多萬家居檢疫及隔離可能係個高估嘅數字

林鄭月娥指，目前仍在家檢疫及隔離人士超過30多萬，但「可能係個高估嘅數字」，她解釋「30多萬」數字是基於他們要留家14天來估計，衞生防護中心須在他們完成隔離14天後才能將個案剔除，而且根據26日公布的完成隔離和家居檢疫最新條件，他們當中可能已經有人完成檢疫。

林鄭月娥強調，無論在家居進行檢疫或是隔離的人士都受第599章發出的隔離令或檢疫令規限，他們不能在規令生效期間離開住所。

經風險評估和考慮實際情況 安排入住社區隔離設施

她說，經過風險評估和考慮實際情況，對於普通或輕微病徵、甚至無症狀的確診人士，政府採取分流措施，由衞生防護中心評估確診人士的身體狀況，包括年齡和居住環境，以及同住家人是否高風險（如是否需要家人照顧），按照確診者的個人意願：「佢係咪信任呢個社區隔離設施」安排入住社區隔離設施。

▼民政事務總署早前聯同多個團體為區內少數族裔派發物資包▼



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面對大量居家隔離和檢疫人士，林鄭又指，政府不斷增強對他們的支援，但仍是「追趕狀態」，包括向第一次接觸家居檢疫人士派發物資包、增設熱線作查詢，由政府不同部門、地區組織和醫療機構等合作。

薛永恒稱已向46萬人派發物資包 內含中成藥

資訊科技辦室由2月21日開始承擔派發物資包的工作， 創新及科技局局長薛永恒指在過去三星期，資訊科技辦聯同廉政公署向超過20萬家庭派發物資包，包括超過20萬名的確診者和26萬名確診人士的密切接觸者，派發物資包中提供口罩、快速測試包、居家隔離手冊，中成藥和探熱針。

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薛表示，2月下旬確診數字急增，派遞工作滯後，已努力物色更多團隊協助，例如物流公司，3月9日起每日平均向5-6萬人派發物資包。

食物及衞生局局長陳肇始指，明日起抗疫物資會包含撲熱息痛的止痛退燒消藥，向輕微症狀患者提供保障，也會向有感染人士的家庭提供血氧儀，供家庭成員檢查心律和血氧量。

▼3月8日 疫情下的市況▼

