疫情｜家居隔離患者持確診短訊或檢疫令　遇圍封強檢免做核酸檢測

第五波疫情持續，圍封強檢每日頻繁在各區進行。有市民聲稱本月1日確診，一直居家隔離，至10日居所要圍封強檢。當時雖多次向工作人員解釋，正接受居家隔離，最終仍被安排送往社區隔離設施。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（12日）指，剛康復、或近期確診人士，居住位置遇圍封強檢時，可向現場人員出示確診短訊或隔離令，毋須再做核酸檢測。



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歐家榮表示，目前剛康復或近期確診的患者，若在家居隔離期間遇上圍封強檢，因為已是確診者，可毋須再做核酸檢測。他續指，負責圍封強檢職員，都會查詢住戶是否曾確診，如住戶能出示證明，包括確診短訊或衞生防護中心發出的隔離令，不用再重複做核酸檢測。他亦表示，市民可告知現場指揮官、並向他展示隔離令，現場同事會作適當安排。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，剛康復、或近期確診的人士，圍封強檢時毋須再做核酸檢測。

被送往隔離設施可向職員講述情況 歐家榮：盡快處理及跟進

歐家榮續指，因為圍封檢測牽涉有大量人員，涉及個案亦多，若然住戶落樓強檢後，結果呈陽性，現場人員未必能即時知道住戶個案是否屬近期確診個案。現場同事在風險評估下，若未能確定強檢陽性的住戶，是否屬近期已知確診個案，或會發出另一張檢疫令，即病人有機會被送到社區隔離設施檢疫。

歐續指，若相關人士被送往隔離設施，仍可向隔離設施職員講述自己情況及確診資料，當局會盡快處理及跟進。

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患者康復後或有殘餘病毒 短期內病機會核酸檢測陽性

歐家榮續說，患者康復後短期內再做核酸檢測，有機會因康復後期有殘餘病毒，出現陽性結果，但一般而言，傳播風險極低，他亦指出這並非二次感染。

歐續解釋，現時香港流行的新冠病毒屬於Omicron BA.2，自1月後在香港流行，至今未有演變，未有新病毒出現。科學數據顯示，一個人感染一種病毒，短時間內對該病毒有一定免疫力、不會再感染該病毒，所以現時會將康復者核酸檢測陽性的情況，視為並非二次感染。

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