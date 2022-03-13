粉嶺社區隔離設施交付啟用　李家超稱假消息是社會「公敵」

中央援建的粉嶺社區隔離設施今日（13日）交付啟用，政務司長李家超等官員到場視察。李家超表示，對於早前網上流傳一張被指是社區隔離設施洗手間天花板倒塌的相片，他重申是假新聞，並稱有人「搞破壞」。他譴責這些破壞行為，又指發放有關消息的人是市民「公敵」，「因為佢哋幫緊個病毒」，表明如有任何證據，當局必定會依法採取行動。



李家超稱假消息是社會「公敵」，如有任何證據，當局必定會依法採取行動。

根據介紹，粉嶺社區隔離設施內放置了358個組合屋，當中分別有24間廁所及浴室，房間內全部擺放了3張單人床，每間廁所及浴室內均有5格。

保安局人員介紹指，因應早前青衣社區隔離設施的經驗，發現登記入住的過程較冗長及需時，故已製作自助登記入住系統，病人可先入房，然後在電子表格登記。

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稱發放假資訊是「公敵」：佢哋幫緊個病毒

李家超今早視察設施、並與中聯辦副主任尹宗華及承建商中建集團主席舉行交接座談會。

李家超表示，明白市民離家進入隔離設施會感覺陌生，但提醒市民要配合隔離令，亦會提供個人需求服務，例如提供報章、免費使用網上娛樂平台、提供玩具等。他又指，由於要在短時間內建造，故每個隔離設施的標準一致。

對於網上流傳被指是社區隔離設施洗手間天花板倒塌的相片，李家超重申是假新聞，並稱有人「搞破壞」，呼籲大家要有所警惕，要留意政府發放的消息，他又譴責這些破壞行為，認為對社會無好處，如有任何證據，當局必定會依法採取行動，「我非常譴責這些破壞性動作，不但對整個社會無好處；第二是，我哋全部人齊心付出，包括個人、政府、社會團體，是想抗疫，戰勝病毒，呢啲人搞破壞，呢啲人亦係我哋嘅公敵，因為佢哋係協助病毒，一定要譴責、不容許。」