醫管局採購抽氣扇｜林鄭：政府完全無參與　不涉內部統籌問題

醫管局早前用每部1,000至2,000元的價格，採購1,500部抽氣扇，用作改裝負壓病房。行政長官林鄭月娥今（13日）表示，對於醫管局早前採購大型風扇及抽風系統的過程並不知悉，亦不知道局方向誰尋求協助，只留意到醫管局昨日已作澄清，因此不涉及政府內部統籌問題。



醫管局曾多次指採購透過中聯辦等部門協調，惟昨晚突發稿澄清「中聯辧從未參與此項採購任務」。今日記者會被問到是否顯示港府抗疫混亂，林鄭月娥強調，港府完全無參與醫管局採購，故不涉及政府內部統籌問題。

她又指，如醫管局日後有任何醫療物資的需要，可以透過保障內地物資供港小組，將相關物資納入中央清單，以搜羅及送抵香港。

林鄭月娥表示，對於醫管局早前採購大型風扇及抽風系統的過程並不知悉，亦不知悉其向誰人尋求協助，只留意到醫管局昨日已作澄清，因此不涉及政府內部統籌問題。

食物及衞生局局長陳肇始表示，盼公眾理解現時情況，醫管局急需在短時間內採購抽氣扇，加強病房能力以接收新冠病人。她形容說：「依家係打仗，所有採購係緊急。」故須特事特辦，快速得到物資以保障市民。

陳肇始表示，盼公眾理解現時情況，醫管局急需在短時間內採購抽氣扇，加強病房能力以接收新冠病人。

創新及科技局局長薛永恒補充，醫管局曾向他表達在採購的運送上出現阻滯。他又指，現已協助醫管局尋找航運界同業幫忙，以加快採購過程。