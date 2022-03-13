科學委員會指倘曾接種兩劑疫苗　染疫康復後毋須再打針

衞生防護中心今日（13日）公布，聯合科學委員會及專家顧問團會議暫擬共識建議，任何免疫功能正常人士，如在染疫前已接種兩劑或以上的科興或復必泰疫苗，康復後毋須再次接種；未曾接種人士，則可接種最多兩劑。專家亦建議，3至11歲兒童於完成接種兩劑科興疫苗最少3個月後，同樣可以接種第三劑科興疫苗。



聯合科學委員會聯同專家顧問團就所需接種的疫苗劑數和間距作出建議



衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會），昨日（12日）聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，討論曾感染新冠肺炎人士及兒童接種新冠疫苗的安排。

未完成接種康復者最多打兩針

經考慮本地情況、海外經驗、世界衞生組織的建議，以及參考早前有關接種隨後劑次間距的建議後，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議免疫功能正常的人士，如在受感染前已接種兩劑或以上的科興或復必泰疫苗，康復後毋須再次接種。未完成接種兩劑疫苗的人士，則可按其年齡及感染前曾接種的劑數，在康復後接種最多兩劑。

至於欲接種復必泰疫苗的5至17歲兒童及青少年，專家建議於康復後接種最多一劑，但可容許有個別需要者，例如到海外留學，在知情同意下於康復後接種第二劑復必泰疫苗。

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3至11歲兒童可打第三劑科興

免疫力弱人士方面，專家建議於康復後要接種額外劑次的疫苗，而間距亦一般較免疫功能正常人士為短。專家們不反對在出現大規模爆發時，以縮短疫苗間距的方式加速為本地安老院舍的院友接種疫苗。

合資格打針人士 打齊兩劑復必泰、三劑科興等同「完成基本疫苗接種」

就12歲以下兒童接種第三劑新冠疫苗安排，聯合科學委員會聯同專家顧問團認為，成人及合資格兒童在接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗後可視為完成基本疫苗接種。按照此原則，專家建議3至11歲兒童於接種第二劑科興疫苗最少3個月後接種第三劑科興疫苗。

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