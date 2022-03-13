專家驗24款快測包　政府派品牌4款上榜　包括YHLO、INDICAID妥析

市面出售的快速測試包五花八門，市民在購買時或出現選擇困難。香港生物科技協會測試24個品牌的測試包，分析其靈敏度、特異性、穩定性及是否容易使用後，推薦其中9個品牌，當中4款屬政府派發品牌，包括BGI-YHLO（華大基因）、INDICAID （妥析）、Jinwofu （金沃夫）及Wondfo（萬孚）。



是次新冠抗原快速測試比較在今年2月底進行，由多位生物研究及檢測科技的專家組成測評小組，研究市面上常見的 24種測試劑，包括 17個內地品牌、2個香港品牌、2個新加坡品牌、1個韓國品牌、1個台灣品牌和1個美國品牌；在港府免費派發的9個品牌中，有5個亦被納入研究範圍。比較範圍包括公開資料（包括是否在權威認可名單、製造商的臨床表現數據等），以及研究其靈敏度、特異性、穩定性及是否容易使用。

綜合排名參考品牌公開資料及香港生物科技協會研究，前4位包括BGI-YHLO （華大基因）、GP Getein （基蛋生物）、Jinwofu （金沃夫） 、 Longsee（南芯醫療）。

至於香港生物科技協會比較研究排名前9位，則包括BGI-YHLO（華大基因）、BNIBT、Camtech、GP Getein （基蛋生物）、INDICAID （妥析）、Jinwofu （金沃夫）、Wisdom、WizBiotech，以及Wondfo（萬孚），當中包括4款屬政府派發品牌。

對於Longsee（南芯醫療）在綜合排名位列前四，卻在該會排名較後，分子檢測科技專家曾瑞英解釋，該品牌在德國獨立研究上得分好高，綜合靈敏度達100%，屬突出品牌，但指在其測試中得分相對較低，形容「唔知佢點樣做到」。

至於為何不公開總排名榜，香港生物科技協會顧問、民建聯議員黃英豪指，是次測試是為了公眾利益，以非牟利團體角度作推薦，而非消委會，希望公眾諒解。

▼2月28日，大批港人搶購快速測試劑▼

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香港生物科技協會主席于常海表示，核酸測試的靈敏度較高，而快測抗原測試或在染疫後1、2日才驗到陽性，于說：「如測試到（確診）機會率都好高，最佳方法是快測陽性後，再接受核酸測試；如未能做到核酸測試，可嘗試多一個快測品牌，兩個都中基本上都係。」他又提醒，每個測試劑用法或稍有不同，市民應小心閱讀說明書，以免影響準確性。