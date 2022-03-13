疫情｜伊利沙伯醫院變「定點醫院」生效　急症室只接收三類病人

醫管局今日（13日）公布，伊利沙伯醫院已完成作為為新冠肺炎「定點醫院」的工作，伊院已完成急症室只會接收病情嚴重的新冠確診病人、有性命危險及孕婦的救護車個案，伊院會預留病床作為緩衝，接收危急個案。



九龍中醫院聯網總監張復熾醫生表示，要在短短數天將伊利沙伯醫院轉為定點救治醫院是前所未有的挑戰，有賴院內各部門的充份合作才能內完成，感謝醫管局其他聯網及醫院的支持。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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醫管局表示，伊利沙伯醫院成為定點救治醫院的工作過程順利，主座大樓內大部份病房的非新冠病人，已根據臨床情況安排出院、轉往其他公立醫院或私家醫院繼續接受治療，以騰空病床集中照顧新冠重症病人，個別不適合轉院的病人會繼續留在醫院接受治療。

呼籲無病徵或輕症患者勿到伊院急症室

伊利沙伯醫院急症室只會接收病情嚴重的新冠確診病人、有性命危險及孕婦的救護車個案。無病徵或病徵輕微的新冠病人切勿前往伊利沙伯醫院急症室，急症室不會安排有關病人入院，重申有醫療需要的輕症新冠病人可預約指定診所接受治療。另外，醫院會預留一定數量的病床作為緩衝，以接收非新冠的危急個案。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



提供約1300張病床 接收嚴重新冠病人

食物及衞生局局長陳肇始表示，伊利沙伯醫院可提供約1,300張病床改作接收病情嚴重的新冠病人，集中人手及資源照顧病人，以應對嚴峻的疫情。在中央的大力支持下，政府會繼續聯同醫管局配合「減少死亡、減少重症、減少感染」的防疫策略，及持續提升醫院的治療能力。

九龍中醫院聯網總監張復熾醫生表示，短短數天將伊利沙伯醫院轉為定點醫院是前所未有的挑戰，有賴院內各部門的充份合作才能內完成。同時亦要感謝醫管局其他聯網及醫院的支持，過去數天在疫情仍然嚴峻的情況下幫忙分擔救護車個案，以及協助接收轉院的非新冠患者，能完成今次任務是醫管局上下團結一致的成果。

醫管局表示，感謝社會各界支持，令工作得以成功完成，包括消防處、醫療輔助隊和聖約翰救傷隊協調運送病人，警務處亦派出「醫療特別小組」到多間醫院協助非緊急救護工作，各界的支持和參與，眾志成城才能順利完成轉作定點救治醫院的工作。