本港死亡率超英美韓星　港大專家剖析低疫苗接種率遇上三問題

新冠病毒第五波疫情肆虐，截至今日（13日）累計3,993名患者死亡，絕大部分在近一個月離世。香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）今日在Facebook撰文，剖析本港死亡率高出其他富裕地區原因，形容這是一場「可預見的悲劇」，因本港面對居住環境擠逼、安老院舍令過度集中、疫苗接種率偏低，及醫療系統一直不勝負荷等問題，呼籲政府盡快提出有效政策，改善醫療體系，認為「比起樣板地向醫護人員致敬更重要」，同時要加快長者疫苗接種，及儲備更多抗病毒藥物，以應對挑戰。



過去一年，科學界普遍共識，疫苗可以顯著降低死於新冠肺炎風險，但不幸地，香港長者要用「性命」去證明這一點。(Getting vaccinated dramatically reduces your risk of dying of COVID-19. There has been universal scientific consensus on this for more than an year. Unfortunately, many elderly in Hong Kong discovered this the hard way. ) 香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達

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薛達在Facebook撰文「Why is the COVID death rate so high in Hong Kong?」（香港新冠病毒死亡率為何如此高?），他指新冠肺炎大流行，在全球奪去不少性命，每當病毒變種都會引發新一波浪潮，而本港第五波疫情亦將會寫入歷史。

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）數據分析，本港與其他富裕地區比較，情況最為「糟糕」。（薛達fb圖片）

形容第五波是一場「可預見的悲劇」

薛達將本港與其他富裕地區包括新加坡、韓國、美國、英國、丹麥及紐西蘭疫情比較，根據七天滾動平均值，各地區病例整體飆升至高水平；不過以每百萬名新冠肺炎死亡人數而言，香港的情況最為「糟糕」，每100萬達35人，較其他地區高出至少2.5倍以上。

他提到雖然各地死亡率有不同定義，亦難以確定，但本港的確正在經歷「異常艱難時期」（extraordinarily difficult time），作為最富有城市之一，在疫情兩年後陷入這個境地，形容是一場「可預見的悲劇」（this was a predictable tragedy）。

擠逼住屋環境令患者人數幾何式增長

薛達分析認為，Omicron就像野火一樣，在人煙稠密的香港下蔓延，擠逼的住屋環境，使病毒無可避免地在家庭內部和跨家庭擴散，病例幾何式增長，一下子令追蹤工作不堪重負。

他又指出，要將安老院舍與社區隔離是不可能，脆弱長者過度集中在密閉室內空間，可預見疫情將一發不可收拾。現時，本港死亡率很大部分為院舍長者，以昨日（12日）為例，198名死者中，119人為安老院友。

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）。（梁鵬威攝）

指疫苗接種比率之低是失敗核心

薛達續指，不同城市都面對擠逼居住環境、安老院舍爆發等，但為何香港死亡率如此高企？他說：「One word: vaccination（意譯兩個字：疫苗）。」過去一年，科學界普遍共識，疫苗可以顯著降低死於新冠肺炎風險，但不幸地，香港長者要用「性命」去證明這一點。他指，本港80歲或以上長者人口僅54.6%接觸一劑或以上疫苗，比率之低是第五波疫情失敗的核心原因。

在第五波死者中，九成人沒有接種兩劑新冠疫苗，80歲或以上長者，未接種或只有一劑疫苗的死亡率高達12.15%，完成接種兩劑縮小至3.01%。薛達提到，由於大多數港人在第五波前未曾受過感染，除了接種疫苗外並沒有其他抗體途徑，而不論復必泰或科興，都適合患有慢性疾病長者，三劑復必泰更是對抗Omicron 的最有效選擇，即使已接種兩劑科興，亦可接種復必泰作為第三針。

Omicron加劇長期受壓的醫療系統

薛達又表示，本港公共醫療系統長期受壓，每逢季節性流感都會令急症室人滿為患而崩潰，Omicron的來襲「殘酷地暴露」長存已久的問題，即使醫護英勇地作出最大努力，都無法解決新冠肺炎所帶來的海嘯。醫院一直缺乏人手和空間，如果想要一個更有彈性的醫療保健系統應對未來的流行病，就必須解決上述問題，「盡快推出政策緩解問題，比起樣板地向醫護人員致敬更重要。」

最後，他認為要為長者接種苗，儲備抗病毒藥物，以及在安老院舍和社區藥房/診所部署抗病毒藥物，護理必須減少高度集中，「希望這些教訓能夠為我們提供良好的支持，以應對即將到來的浪潮」。

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