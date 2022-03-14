劉宇隆警告疫情或掉頭向上　斥安老政策一敗塗地 ：𠵱家要承受

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會發表更新的暫擬共識建議，免疫功能正常的人如感染新型病毒前已接種兩劑疫苗，康復後毋須再次接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（14日）在電台節目解釋，確診者康復後的抗體等如至少打了一針，故已打一針或兩針市民，感染後就相等於已接種第二或第三針，但提醒市民勿刻意受感染，形容是「絕對係錯誤觀念」，因有致命風險。

他又預計，疫情以星期計，將於「高原橫行」一段時間，又以跑在疫情前的新加坡為例，指疫情亦於當地橫行一個月，而本港人口密集，房屋及安老政策缺失多，本港需共同承受，且疫情有機會掉頭向上：「有排不能夠安樂，要努力。」



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆 (資料圖片)

染疫康復抗體如打一針 惟刻意感染屬錯誤觀念：會死亡

劉宇隆指，本地及外國文獻均顯示，染疫後康復的抗體如一針，如本身已打一針，即最低限度已相等於已打兩針，他又指，染疫後康復的抗體或比打三針效果更好，因相關抗體比較全面，亦較長久，他又引述指此是混合免疫（hybrid immunity），即結合人類疫苗及上天賜予的抗體，但他強調，勿為了不打針而刻意感染，「就咁感染咁係唔得啦，會死亡，絕對係錯誤觀念。」

他又指，兩隻疫苗的接種要求亦有不同，科興屬於舊平台，打三針始完成基本接種，故委員會亦修訂小童最低限度同須打三針；復必泰則是新平台，打兩針即可完成，其中少年感染三個月後可打復必泰一針，但毋須接種兩針，因數據顯示，少年接種第二針時心肌炎風險最好，故委員會決定建議只需打一針。他提到，港府疫苗通行證雖有階段性時間表，但須按疫苗類別而論。

倘確診康復後照打第三針又如何？他指要有數據支持，但得悉其他傳染病康復者痊癒後，再接種該傳染病無問題，相信應無大異常。

80歲以上長者應視作免疫力弱人群 盼加快推進第二第三針

至於院舍長者接種，他指，按現時建議，從未接種的院舍長者確診康復一個月後可打一針科興，第二、三針的相隔則可縮短至一至三個月。他提到，尤其是80歲以上長者應視作免疫力弱人群，盼港府可加快推進第二、三針。

疫情跑在前方，我哋一路追趕......我哋(香港)水皮，人口密集，房屋及安老多缺失，老人政策一敗塗地，係因果關係，無辦法，𠵱家要承受。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

料「高原橫行」2萬至3萬水平一段時間 籲勿掉以輕心

疫情評估方面，他呼籲市民勿掉以輕心，相信疫情於高原橫行一段時間，並俳佪於二至三萬水平，「係以星期計，唔係以日計」，他又形容，疫情正跑在前方，「我哋一路追趕」。

抗疫有排難安樂 新加坡也橫行一個月 劉宇隆：我哋水皮

至於跑在疫情前的新加坡，「都橫行一個月，但我哋水皮，人口密集，房屋及安老多缺失，我哋老人政策一敗塗地，係因果關係，無辦法，𠵱家要承受。」他又預視疫情未許樂觀，亦即使回落亦未必持久，另全球正面臨抗擊Omicron BA.2，疫情有機會掉頭向上，「有排不能夠安樂，要努力」。

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