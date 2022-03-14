中大郭健安料本港會有500萬人確診　曾祈殷：確診數未反映實況

本港疫情嚴峻，每日確診數字暫俳佪於約3萬餘宗，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，根據數學模型推算，疫情已剛見頂，目前狀況會橫行兩至三星期，估計本港會有450萬至500萬人受感染，7000至9000名患者死亡，5月底至6月初始有望回落至約千宗，要達致清零則有難度。他認為，市民染疫後康復及接種疫苗人口增加，疫情感知下降，或令市面人流復增，疫情隨時反彈，現階段不宜放寬社交距離措施，認為最少跌穿5位數，始可考慮微調。

同一節目接受訪問的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，則相信部分市民感染後未有呈報，認為當局公布的確診人數未反映實際感染情況。



+ 1

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安 （左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

郭健安續說，以數學模型推算所見，估計本港會有450萬至500萬人受感染，7000至9000名患者死亡，疫情須待至5月底至6月初，始有望回落至每日確診個案約1千人；要進一步回落至100人，則要等到6月底至7月初。至於清零則較有難度，「（疫情）去到幾百個嘅可控情況就有機會。」

他又提到，本港市民過去14日的生活行動指標已差不多達歷史低位，但他憂慮，港人已習慣每日逾萬確診個案，且隨著愈來愈多市民染疫後康復，及接種疫苗人口增加，加上抗疫疲勞，市民或對疫情感知下降，市面人流或人的接觸或因而增加，隨時會令疫情反彈，因此不建議於現階段放寬社交距離措施，且亦應趁此時刻予未接種疫苗人士盡快打針。

至於何時可稍為放寬？他則認為，確診個案須最少跌穿5位數，始可考慮微調，例如食肆限桌令由兩人增至4人，但維持晚市禁堂食。亦不應繼續進行跨家庭聚會，因涉及多個家庭成員。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目則指，預計現時當局公布的確診人數未反映實際感染情況，他相信部分市民感染後未有呈報，「唔好以為已經過咗高位」，局方需要知悉相關形勢，設法制定政策。他又形容，本港感染人數之多，「基本上緊有一個在左近」，他引述有本港學者估算每日實際上或有十多萬人受感染，呼籲市民注意衛生。

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



+ 12

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼

