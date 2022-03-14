康文署經理13次非禮印傭罪成　求情指或失500萬退休金　保釋候判

康文署高級康樂事務經理涉在去年3月至6月間，先後13次非禮家中印傭，包括摸大腿和吻嘴。經理亦涉抱起女傭，說「先生錫你」。他否認13項非禮案受審，案件今（14日）在西九龍法院裁決，裁判官鄭念慈指被告對事主X作出的親吻嘴及面部等涉案行為，屬不必要的身體接觸，認為其每一次非禮均是蓄意，而X則人生路不熟而不懂如何反抗或投訴，終裁定被告所有罪名成立。辯方求情指，是次定罪或令被告失去接近500萬的退休金。案件押後至4月7日判刑，被告獲准保釋候判。



被告巴廷明(56歲)，任職康樂及文化事務署高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日期間，在香港新界元朗，猥褻侵犯女子X共13次。X早前供稱，被告摸她的大腿和肩膊，並吻她臉頰和嘴唇。被告亦曾抱起她，說「先生錫你」。

裁判官指X需要工作 不敢反抗亦可理解

鄭官裁決指，辯方早前質疑X庭上作供與其7份書面口供內容有分歧及遺漏，包括被告當時的行為細節等，惟鄭官認為這些遺漏只屬枝節，非案件關鍵，且本案涉及共13次非禮，X作為被侵犯人士，要其鉅細無遺說出所有經過並不可能。

另對於辯方質疑每一次X被非禮均未有明顯反抗，且不曾向其家人或被告太太作出投訴，鄭官認為X墊支6個月薪金，仍要隻身到港，明顯十分需要該工作，加上X與被告太太關係不佳，X選擇啞忍、不敢反抗亦可理解。至於X曾收取3000港元同意與被告和解，鄭官認為這並不代表X貪心或認同非禮行為，而只是別無選擇。且若X是因貪圖錢財而同意和解，她理應食髓知味，再用第2次拍到的非禮片段索取金錢，而非選擇報警，由此可見X非是一個唯利是圖的人。

鄭官續指，被告對X作出的親吻嘴及面部等涉案行為，屬不必要的身體接觸，且歷時不短，明顯非一般的社交禮儀。即使假設被告初時的確誤解了X的態度，但經歷過X第一次拍下非禮片段及同意和解，被告由該刻開始沒有可能真誠地相信X同意該些行為，故肯定被告每一次非禮均是蓄意，終裁定其所有罪名成立。

辯方求情透露 定罪或令被告失去接近500萬退休金

辯方求情指，被告自1992年上任為職康樂事務主任，現為高級康樂事務經理，月入9萬，至今在康文署工作接近30年，期間一直未有紀錄問題。而被告此次遭定罪，相信將面對紀律聆訊，很大機會會被開除，將失去接近500萬的退休金，已屬懲罰的一部分。且被告自被捕自今一直承受巨大壓力，案件遭媒體報道，他與家人關係亦受影響，幸而獲得太太的原諒及支持。

辯方最後為被告申請保釋候判，指根據公務員事務規例，被告須親自提出申請，其上司才能就其多年的工作態度及表現撰寫報告以作求情之用。此外，被告亦需時準備其他求情文件。鄭官考驗後，於批准被告保釋候判。

案件編號：WKCC 4566/ 2021