全民檢測｜深圳今起封城　林鄭：與深圳不能比　現沒能力全民檢測

深圳市因應爆發疫情，昨天（13日）宣佈由今日起（14日）「封城」7日，並展開三輪全員核酸檢測，行動迅速。特首林鄭月娥被問及為何不參考深圳做法時，稱全民強檢需視乎一個地方的體制、動員能力及資源，承認香港檢測能力有限，又指本港人口稠密，市民會擔心排隊時有交叉感染風險，故不能直接相比，「問我今天要我哋學深圳未來呢幾日做3次強檢，恐怕未到呢個能力水平。」



▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



+ 13

林鄭月娥表示，深圳及其他內地城市一有確診個案出現，會在早期已採取全民檢測措施，同時配以禁足令去限制居民及企業活動，國家在過去兩年一直採用上述方法，亦見成效顯著。不過，她稱能否參考推行有關方法，需視乎當地體制、動員能力及資源。

林鄭：本港情況不能與內地城市直接相比

她解釋，香港雖然有努力進行檢測，並引入「火眼實驗室」，惟疫情最嚴重下，最高檢測量只達到每天20萬至30萬人次，該情況下更出現滯後，如不能在24小時、甚至48小時內得知結果。另一方面，她稱由於香港人口稠密，市民或會擔心大量人士排隊等檢測時，會有交叉感染風險，故香港抗疫情況不能與內地多個城市直接相比。

深圳市檢測情況。(中新社)

林鄭又承認，即使今波疫情有中央大力支持，但要香港現時跟隨深圳在短時間內進行3次全民強制檢測，恐怕力有不遞，「呢個係現狀，亦都係現實，我哋必須要理解」。