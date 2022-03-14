美孚新邨全邨99座及天馬苑等6屋苑污水陽性　居民明獲派8萬快測包

政府今（14日）公布美孚、黃大仙及天水圍等多區屋苑污水呈陽性的結果。檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在，包括美孚新邨第一至八期、天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨、天逸邨及天悅邨。民政事務處將從明日（15日）起向居民、清潔員工及管理員等派發8萬快速測試套裝。



▼3月14日，污水呈陽性需自行檢測的部份屋苑及大廈▼



當區的民政事務處將會由明日（15日）起陸續向以下地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過8萬個快速抗原測試包。

涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．深水埗區—美孚新邨第一至八期

．黃大仙區—天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨

．元朗區—天逸邨及天悅邨

美孚新邨全邨合共八期均告上榜，共99座，全邨合共提供13,149個單位。而黃大仙天馬苑和天宏苑分別有5座及3座、提供2,800和630個單位。至於黃大仙上邨則涉及8座大廈，公共提供4,900個單位；而元朗天逸邨及天悅邨分別有9座及6座，合共提供3,330及4,195個單位。

政府發言人提醒市民，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商指示，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，測試後亦要妥善棄置快速測試套裝。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp/）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼

