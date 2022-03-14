灣仔港灣道暫託中心周三啟用　羅致光料240名內地照顧員本周抵港

政府將增設至少7間由體育館改成的暫託中心照顧確診長者，位於灣仔港灣道體育館的暫託中心將於周三（16日）服務，由聖保祿醫院與九龍樂善堂合作營運。勞工及福利局局長羅致光今日（14日）在該暫託中心出席捐贈醫療床儀式時稱，港府正加快為院友接種新冠疫苗，以加強保護整體院友，而照顧人手方面，本地和內地招聘正雙軌並進，首三批約120名內地照顧員已經投入服務或受訓中，另有約240人預計在本周內抵港。
▼灣仔港灣道體育館將設立長者暫託中心▼
華潤集團捐1000張醫療床 港灣道體育館安裝工程完畢
羅致光指，為配合衞生當局的「分層分流」治理策略，供長者使用的社區隔離設施需求殷切，政府仍需要陸續在合適地點設立長者隔離及暫託中心，發揮中途站功能。他指，華潤集團在短短10天內籌措到1000張醫療床運抵香港，並已分批陸續在全港各區多幢體育館安裝，灣仔港灣道體育館為首間應用這批醫療床的暫託中心，醫療床已安裝完畢，在未來兩三天開始運作。
約120名內地照顧員已投入服務或受訓
羅稱，聖保祿醫院與九龍樂善堂會在為灣仔港灣道體育館暫託中心130個床位提供照顧服務和醫療支援，與此同時，港府正加快為院友接種新冠疫苗，以加強保護整體院友。增加照顧人手方面，本地和內地招聘正雙軌並進，首三批約120名內地照顧員已經投入服務或受訓中，另有約240名預計在本周內抵港。
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