15日內第二度削長洲渡輪班次　居民：好似返回半世紀前「人等船」

疫情下海路交通不斷削班，影響來往巿區與離島的服務。新渡輪以疫情乘客大減及強制檢測及隔離的安排由為由，繼上月27日削減班次後，周日(13日)第二度削減班次，有當地居民投訴周日遊客到訪人數回升，接近傍晚時分由長洲開往中環的班次大排長龍，有居民上不了船，最終要等待下一班次，變相延長個多時才到達巿區，而上下班高峰期亦有滿座情況，有前區議員指目前仿如返回五、六十代「人等船」的情況，有居民因此上班遲到及多耗時間返家，要求運輸署及船公司重新審視。



船公司再削來往長洲班次 本周日生效

新渡輪上月24日表示，疫情影響下乘客大減，而且因強制檢測及隔離的安排，逾3成人員的調配受影響，致使未能提供正常服務，由同月27日起，周一至周六來往中環及長洲的渡輪，各自每日削9班；周日及公眾假期亦會減7班，即由中環開往長洲的班次，平日減至34班，假日為32班；由長洲開出的班次，平日減至35班，假日則為31班。然而新渡輪近日宣布第二度削班，由長洲開出班次減至28班，由中環開出班次減至30班，本周日(13日)開始生效。

前離島區議員兼當區居民梁國豪稱，本月1至7日期間疫情爆發高逢期，到訪長洲的遊客人數大減，以致渡輪公司錄得較低乘客量，惟疫情稍為回穩，上周末遊客到訪量開始回升，巿面開始熱鬧，遊客一般選擇在接近傍晚時分乘渡輪離開，結果有居民投訴新班次落實後，他周日欲乘坐下午5點40分的班次時，已提早於25分鐘到場排隊，結果人龍延至40米外，未幾船公司職員廣播通知乘客已滿座，數十人無法成功登船，要等候下一班傍晚6點20分的慢船班次，延至7點10分才抵達中環，白白多耗一個多小時出巿區，大感不便，而其他時段的乘坐高峰時段，碼頭外更出現100多米長的輪候人龍，顯示渡輪班次已不敷應用。

居民：出入交通多耗數小時 增加時間及財政負擔

他又稱，除了假日班次吃緊外，新班次在上下班繁忙時間出現「瓶頸位」，有居民今早乘坐早上7點40分班次上班，結果有3人因滿座無法上船，估計最終要遲到，亦有居民反映船公司調整班次，他們要額外提早2小時才能夠準時回到公司，返回家中亦多耗時間，結果一往一返，來回便要較以往多花數小時才能回家，還要因乘搭快船而多耗車費，在疫下放無薪假及收入減少的情況下增加財政負擔。

梁國豪曾就相關問題連同逾千份居民調查問卷向新渡輪及運輸署反映，事件最終不了了之，他擔心第二度調整班次長此下去，嚴重影響居民出行及上班，基本生活質素也成問題。「已經有居民話唔止一次遲到，連面試機會都錯過咗，好似返回五、六十年代人等船狀況，居民企晒喺度等住上船，呢度唔同巿區，唔坐船有地鐵的士小巴，長洲只得渡輪，班次一減就直接影響出行。」

《香港01》正向新渡輪及運輸署查詢及了解事件。