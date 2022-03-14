Foodpanda 即日起停收現金　市民可選擇電子付款

第五波疫情嚴峻，堂食時間縮短，不少外賣及網購平台的需求急增。外賣速遞公司Foodpanda今（14日）宣布，暫停接受現金付款，直至另行通知。並鼓勵顧客使用電子付款及無接觸送遞，以減少面對面接觸的機會。



關於Foodpanda的無接觸送遞服務，顧客在網上結賬時，可要求送遞員將訂單放置於送遞地址的大堂、掛於門外把手或其他指定位置。

至於較高危地址，包括確診、家居民檢疫大廈、隔離酒店及醫院的送遞安排，市民可輸入送遞指示，以通知送遞員訂單收取的位置。顧客可以通過Foodpanda應用程式得知送遞員的位置，當送遞員到達附近時，市民將收到提醒通知。送遞員會將訂單送至大廈大堂或處所的大閘外。

另外，外賣平台Deliveroo 亦有推出無接觸送餐服務。市民可以在結帳時選擇「無接觸送餐」。送餐員會確保在送餐時沒有任何身體接觸，到達時將會告知顧客。送餐員把訂單放在門外後，會向後退一段安全距離，在附近等待顧客前來收集食物。

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