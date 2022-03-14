疫情｜第五波累計首逾4000人不治　染遺傳病中年漢肝衰竭入院亡

第五波疫情衞仍未有回落跡象，衞生署今（14日）宣布增26,908宗確診，累計增至73.3萬人確診；死亡人數再多286人，年齡介乎39至105歲，兩年來總計4,279患者不治。



當中第五波疫情至今累計4,066人，死亡率達0.56%，80歲以上長者死亡個案佔近9成。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時已逾9成老人院舍出現確診個案，院友感染比例佔3至4成。 相



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有1宗Delta個案 不排除未完全斷傳播鏈

今日新增26,908宗確診個案，其中12,040宗屬核酸檢測陽性個案，其他14,868宗則屬病人透過快測抗原檢測陽性平台呈報。張竹君表示，其中1宗懷疑Delta個案。

第五波疫情以來，累計623,044宗經核酸檢測確診，另有98,110宗屬快速抗原檢測發現。

張竹君補充，出現一宗懷疑Delta個案經公共衞生化驗所檢測，反映比例好低，但不排除未有完全截斷傳播鏈，或仍有少量個案。

本港過去一天有249宗死亡個案，介乎30至105歲，死亡率達0.56%；另37人離世時未公佈，涉22 男15女，年齡介乎 64至106歲。即今日呈報總共286宗死亡個案，兩年以來共有4,279名患者死亡。

由去年12月31日以來第五波疫情，累計有4,066人離世，80歲以上患者死亡個案達9.44%；現有九成老人院有個案及多於一個個案，院友染疫佔30至40%。

年輕死亡患者多患癌症或有長期病患

醫管局總行政經理劉家獻交代幾宗年輕死者個案詳情，其中39歲病人，患有癌症及有擴散情況，長期病患，一直接受抗癌治療。一名40歲病人，患有遺傳鐵質新陳代謝問題，多年都未有看醫生，入院時發現肝臟衰竭，最後病情惡化轉入深切治療部後不治。

其餘過身患者，包括一名52歲病人，有遺傳染色體問題，曾中風、癲癎，住宿舍，需靠胃喉進食；一名53歲病人患遺傳性退化病，屬於長期病患，不懂表達說話，有溝通問題。一名54歲病人，其癌病已擴散去不同地方，包括骨頭、淋巴，長期服用抗癌藥，免疫系統亦受影響。

另外3名均為57歲：其中一位患血癌病，擴散至身體不同淋巴，長期服藥；另一人患副甲狀腺問題，有胰臟，肝硬化等長期問題；另有一人同樣患有癌病，已經擴散到肝臟、肺及淋巴等部位。一位59歲病人住宿舍，屬智障、曾出現過癲癎。

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