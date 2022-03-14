公屋租戶擅改污水管致播毒　房委會通過辣招　阻檢查可被扣7分

新冠病毒第五波疫情中，屢有圍封強檢公屋發現逾一成受檢人士檢測呈陽性，疑涉大廈喉管問題傳致傳播，包括租戶移除廁所排氣管。房委會資助房屋小組委員會今日（14日）通過，為免有租戶阻延房委會人員進行工程或檢查，同意修訂扣分制，阻礙執行人員會被扣除7分。



房委會資助房屋小組委員會通過為公屋單位推行排水管改善計劃。（資料圖片／張浩維攝）

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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撥6.19億展開排水管改善工程

房委會今日通過為公共租住房屋單位推行排水管改善計劃，包括改善天台排氣管開口的位置等。工程約需兩年半完成，費用總額預計為6.19億元。

房委會表示，排水管改善工程包括改善天台排氣管開口的位置，以應對在大廈出現的擾流現象；加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排放的用水，以補充地台去水口的隔氣彎管內的水，藉此防止水封流失；以及相鄰單位的廁所地台去水口，若經共用廢水管接駁共用U型隔氣彎管，再連接糞管，房屋署會為有關單位的地台去水口加裝獨立U型隔氣彎管，以防止氣體和異味傳入相鄰單位。

發言人指，日後會根據屋邨或大廈有否確診個案或要強檢、樓齡及長者租戶的比例，訂定施工先後次序。

▼房委會主動檢查大廈排水管▼



同意修訂扣分制內容

另外，為免個別租戶阻延房委會人員進行工程或檢查，小組委員會同意修訂「扣分制」下不當行為第C5項的內容，改為「不讓房屋委員會（房委會）或其授權的人士於其居住單位或於毗連其單位的任何地方（包括但不限於外牆、走廊牆壁、氣窗、鐵閘），就房委會須負責的工程，或為符合法定要求，或按房委會涵蓋整幢大廈的維修、保養或改善項目，進行檢查或施工」。

翻查資料，C類行為將會被扣除7分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

2020年12月中，大埔富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

4.1萬租戶移除廁所排氣管須自費重新接駁

發言人又指，截至今年2月中，共發現約41,000個單位移除了房委會標準水廁的分支排氣管。部門已把留下的開口加蓋和密封，並向這些租戶發出通知書，要求他們自費重新接駁排氣管。

若租戶要求房委會安排相關工程，並同意支付工程費及監督費用，房委會將會透過「租戶自付」服務向其提供協助。然而，若租戶不合作或沒有合理理由而拒絕遵從，將根據現行機制，向其採取適當的租務行動。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼

