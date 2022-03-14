疫情｜私醫診所收發燒或確診者300元附加費　職員：用於病人身上

新冠肺炎疫情嚴峻，多名有新冠病徵市民改到私人診所求診。

《香港01》發現一間位於青衣的私人診所對發燒或7日內確診的病人，收取300元額外附加費，連一般看診收費合共800元。記者今日下午到場視察，約10人等待看診。

職員否認設附加費是「趁火打劫」，強調收取額外的費用是用於病人身上，因診所相應增加人手、清潔的工具，及加開「看門口」的藥。

西醫工會流行病委員會主席陳培光相信屬個別例子，建議如擔憂感染風險，可以提供視像會診。



《香港01》發現一間位於青衣的私人診所對發燒或7日內確診的病人，收取300元額外附加費，連一般看診收費合共800元。記者今日下午到場視察，約10人等待看診。（呂穎姍攝）

第五波疫情未見到緩和迹象，每日數以萬計市民確診，重創公營醫療體系，輕症患者改向私家醫生求診。

約10人在診所門外等候接種疫苗

《香港01》發現位於青衣的林展輝醫生醫務所，早前貼出告示，指如求診者發燒（37.5度或以上）或新冠抗原測試7日內呈陽性的病人，會收取300元附加費。

記者於下午到達該診所門外，現場有約10人等待診所開門，但全部都是等候接種科興疫苗。職員稱如你是看症，便會是首位接見。

記者下午到達該診所門外，現場有約10人等待診所開門，但全部都是接種科興疫苗。職員稱如你是看症，會是首位接見。（呂穎姍攝）

發燒或7日內確診者 看診收費至少800元

記者以病人家屬身份向診所職員查詢，獲確認如發燒或新冠抗原測試7日內呈陽性者需要另加300元附加費，連同三日藥費合共800元。診所職員解釋指，上述兩類別均屬高風險人士，更稱「有啲診所更加不接受發燒人士求診。」她更表示，即使檢測呈陰性，有發燒的病人仍是要收取附加費，「因為你發燒即代表已經有病毒」。惟發燒人士並非必然患有新冠肺炎。

記者其後表明身份，診所職員取得林展輝醫生回應後，稱該措施是在上周一（7日）開始推行，強調收取的費用是用於病人身上。她續指，為診治相關病人，診所要額外招聘三名人手清潔及增設四部抗病毒空氣淨化機，另亦會加開消炎藥及抗生素等「看門口」的藥。

記者以病人家屬身份向診所職員查詢，獲確認如發燒或新冠抗原測試7日內呈陽性者需要另加300元附加費，連同三日藥費合共800元。（呂穎姍攝）

職員否認趁火打劫 設附加費後相關病者數量減半

她否認診所此舉是「趁火打劫」，「如果是就不會在三月疫情快完結時才加收」，並指此次的措施是護士提議，因診所難以應付每日有數十名此類高風險人士求診。職員指措施推出後，相關求診的人數減半。她透露職員們曾在2月中要求不看發燒及確診病人，但都遭醫生拒絕。

陳培光：屬個別例子 診所或有考慮

家庭醫生林永和表示，自己未有聽聞有醫生加價收症，不評論相關個案，但呼籲醫生要以病人為本心態去診症，稱可合理調整收費，但要想清楚疫情高峰收取高昂附加費用又是否合適。

他又指，其80%病人同屬此類高風險的患者，通常會分流相關患者到診所外及改為視像會診。

家庭醫生林永和表示，自己未有聽聞有醫生加價收症，不評論相關個案。（資料圖片／張浩維攝）

西醫工會流行病委員會主席陳培光亦相信，此為屬個別例子，可能診所有自己的考慮，另亦建議診所如擔心感染風險，可以提供視像會診。