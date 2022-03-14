首批內地醫護抵港　來自6間「三甲醫院」　包括廣東省人民醫院

港府向中央提出派內地醫護來港支援，首批75名醫療人員今午5時30分拖著行李箱步出深圳灣口岸，食物及衞生局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等官員到場接送。現場所見，首批來港醫護來自6間內地著名醫院，全屬內地最高級別的「三甲醫院」（三級甲等），包括廣東省人民醫院及南方醫院等。內地抵港醫護合照後，以普通話稱：「我們會盡力完成任務。」至於另一批300人團隊亦將在本周內到港，負責亞博中心工作。
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首批75位內地醫護今日下午抵港，大約5時30分步出深圳灣口岸。記者到場觀察，各人攜帶著印有不同內地醫院的行李箱，如「南方醫院」、「廣東省人民醫院」作辨識。今批醫護成員分別來自6所廣東省內著名醫院，分別為：南方醫科大學第一附屬醫院（南方醫院）、廣東省人民醫院、廣東省第二人民醫院、廣東省中醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院。
徐德義及范鴻齡到場迎接 內地醫護代表：盡力完成任務
食物及衞生局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等人到場迎接，內地醫護代表與他們合照後，代表之一、中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任余濤以普通話表示：「我們會盡力完成任務。」
醫管局總行政經理劉家獻今在疫情記者會上指，與內地以協作模式工作，互相分享經驗及專業知識，按醫管局臨床處理系統管治。今日首先會有75位到港，稍後再增多300位主要負責亞博中心的工作。
早前醫管局行政總裁高拔陞稱，內地醫護團隊與本港的醫護的合作大致順利。然而，由於香港的病歷記錄用英文，內地的醫護人員則用中文，這方面曾有阻滯，但基本上能夠解決，因為臨牀系統已安排中文輸入法，而且相關團隊對於中、英文的運用亦非常暢順。
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