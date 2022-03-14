首批內地醫護抵港　來自6間「三甲醫院」　包括廣東省人民醫院

港府向中央提出派內地醫護來港支援，首批75名醫療人員今午5時30分拖著行李箱步出深圳灣口岸，食物及衞生局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等官員到場接送。現場所見，首批來港醫護來自6間內地著名醫院，全屬內地最高級別的「三甲醫院」（三級甲等），包括廣東省人民醫院及南方醫院等。內地抵港醫護合照後，以普通話稱：「我們會盡力完成任務。」至於另一批300人團隊亦將在本周內到港，負責亞博中心工作。



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首批75位內地醫護於14日下午抵港，攜帶著所屬醫院標示的行李箱子於下午5時多步出深圳灣口岸。（孔繁栩攝）

首批75位內地醫護今日下午抵港，大約5時30分步出深圳灣口岸。記者到場觀察，各人攜帶著印有不同內地醫院的行李箱，如「南方醫院」、「廣東省人民醫院」作辨識。今批醫護成員分別來自6所廣東省內著名醫院，分別為：南方醫科大學第一附屬醫院（南方醫院）、廣東省人民醫院、廣東省第二人民醫院、廣東省中醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院。

中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任余濤（中）代表來港內地醫護稱：「我們會盡力完成任務。」（廖雁雄攝）

徐德義及范鴻齡到場迎接 內地醫護代表：盡力完成任務

食物及衞生局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等人到場迎接，內地醫護代表與他們合照後，代表之一、中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任余濤以普通話表示：「我們會盡力完成任務。」

食物及衞生局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等人到場迎接抵港的首批75名內地醫護。

首批75位內地醫護於14日下午抵港，攜帶著所屬醫院標示的行李箱子於下午5時多步出深圳灣口岸。（孔繁栩攝）

首批75位內地醫護於14日下午抵港，攜帶著所屬醫院標示的行李箱子於下午5時多步出深圳灣口岸。（孔繁栩攝）

醫管局總行政經理劉家獻今在疫情記者會上指，與內地以協作模式工作，互相分享經驗及專業知識，按醫管局臨床處理系統管治。今日首先會有75位到港，稍後再增多300位主要負責亞博中心的工作。

早前醫管局行政總裁高拔陞稱，內地醫護團隊與本港的醫護的合作大致順利。然而，由於香港的病歷記錄用英文，內地的醫護人員則用中文，這方面曾有阻滯，但基本上能夠解決，因為臨牀系統已安排中文輸入法，而且相關團隊對於中、英文的運用亦非常暢順。