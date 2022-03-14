天星小輪累蝕7000萬變負資產　總經理周卓賢：債務到2047也還不清

受第五波疫情影響，早前天星小輪宣布縮短服務時間。上月新上任的天星小輪總經理周卓賢今日（14日）表示，天星小輪自2019年6月起至今，累計虧損超過7,000萬元，目前環境對公司營運帶來的重大威脅，使天星目前陷入兩難，靠借貸度日應付日常開支，每月收入連員工薪金亦不能支付，稱巨額虧損已遠超總資產，天星小輪已成為負資產，「欠下的債務，很可能到2047年也未能還清！」



指碼頭被邊緣化 天星小輪變被遺忘公共交通工具

天星小輪公布最新載客量，數據顯示今年1月及2月份天星小輪的兩條專營航線的載客量合共只有100萬人次，僅為2019年同期的27%。2021年天星小輪載客量只有957萬餘人次，較2018年的1,965萬餘人次及2019年的1,797萬餘人次，分別勁挫51%及46%。

天星小輪2018至2022年1月至2月載客量。（天星小輪提供圖片）

周卓賢坦言，對本地乘客而言，多年來新增的過海港鐵及巴士線如雨後春筍，更每每直達市區心臟，但天星碼頭卻被遷移至邊緣位置，天星小輪與他們的日常需要嚴重脱節，明顯已變為被遺忘的「公共交通工具」。

周卓賢指，香港自2019年6月經歷長達30個月的震盪，不但導致天星小輪的載客量銳減，期間累計虧損超過7,000萬元。巨額虧損遠超公司總資產，天星小輪已成負資產。

巨額虧損遠超公司總資產，天星早已墮入「負資產」行列，現時完全依靠借貸以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡。 天星小輪總經理周卓賢

他又指，目前環境對公司營運構成重大威脅，使天星小輪陷入兩難，雖然具歷史價值和集體回憶，必須保留，但政府公共交通佈局又邊緣化渡輪，對於天星小輪能否渡過這一浪的打擊現階段實不敢樂觀，現時完全依靠借貸以應付日常營運開支。

電視宣傳片會提醒市民「借定唔借，還得到先好借」，可惜為維持服務，天星根本沒有選擇，欠下的債務，很可能到 2047年也未能還清！ 天星小輪總經理周卓賢

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天星小輪於1898年成立，公司表示，香港最具代表性的標誌之一，既為公眾提供廉價渡輪服務，亦是訪港旅客不容錯過的旅遊景點，成功於國際旅遊業上享負盛名，乘搭天星小輪遊覽維港兩岸不單曾被國家地理旅遊雜誌譽為「人生50個必到景點」之一，更是全球其中一項最優質價廉的觀光旅程。